4 τροφές που δεν πρέπει να κρατάς στο ψυγείο για περισσότερο από 48 ώρες

Πολλοί πιστεύουν ότι το ψυγείο σταματά εντελώς την ανάπτυξη των βακτηρίων, όμως οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων προειδοποιούν ότι ορισμένες τροφές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες ακόμη και μετά από μόλις δύο ημέρες. Όλοι το κάνουμε.

Τελειώνουμε το φαγητό, βάζουμε τα περισσεύματα στο ψυγείο και πείθουμε τον εαυτό μας ότι θα τα καταναλώσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο λόγος που υπάρχει το ψυγείο;

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