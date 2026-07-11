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4 τροφές που δεν πρέπει να κρατάς στο ψυγείο για περισσότερο από 48 ώρες

Πολλές τροφές φαίνονται ασφαλείς επειδή βρίσκονται στο ψυγείο, όμως ορισμένα περισσεύματα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα μετά από μόλις δύο ημέρες.

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Ψυγείο με τρόφιμα. | Shutterstock
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Πολλοί πιστεύουν ότι το ψυγείο σταματά εντελώς την ανάπτυξη των βακτηρίων, όμως οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων προειδοποιούν ότι ορισμένες τροφές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες ακόμη και μετά από μόλις δύο ημέρες. Όλοι το κάνουμε.

Τελειώνουμε το φαγητό, βάζουμε τα περισσεύματα στο ψυγείο και πείθουμε τον εαυτό μας ότι θα τα καταναλώσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο λόγος που υπάρχει το ψυγείο;

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Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

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