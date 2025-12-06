Αυτά είναι τα 12 πιο «βρώμικα» φρούτα και λαχανικά

Μπορεί να πιστεύετε πως με το να καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά προσέχετε την διατροφή και την υγεία σας ωστόσο μια νέα έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτει ανησυχητικές ουσίες που βρίσκονται μέσα τους που σχετίζονται με επιβλαβή φυτοφάρμακα. Ειδικοί της μη κερδοσκοπικής Pesticide Action Network UK (PAN UK) ανέλυσαν δεδομένα της κυβέρνηση εξετάζοντας προϊόντα για χημικά υπολείμματα.

Μέσα από τα δεδομένα που συνέλεξαν, ξεχώρισαν τη «Δωδεκάδα των Βρώμικων», δηλαδή τα 12 πιο μολυσμένα φρούτα και λαχανικά που πωλούνται, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα γκρέιπφρουτ, τα σταφύλια και τα λάιμ.

Συνολικά, ένα στα τέσσερα λαχανικά και τρία στα τέσσερα φρούτα περιέχουν περισσότερα από ένα φυτοφάρμακα, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην υγεία των πολιτών.

Ο Nick Mole, υπεύθυνος πολιτικής στην PAN UK, δήλωσε ότι μεγάλο μέρος των τροφίμων μας είναι «ολοένα και πιο μολυσμένο» και θα μπορούσε να επηρεάζει σοβαρά την υγεία μας μακροπρόθεσμα ακόμα και να προκαλέσει καρκίνο.

«Τα όρια ασφαλείας ορίζουν πως πρέπει να χρησιμοποιείται ένα φυτοφάρμακο κάθε φορά, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ συνηθισμένο τα τρόφιμα να περιέχουν πολλαπλές χημικές ουσίες», είπε.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα για το πώς αυτές οι χημικές ουσίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή τι κάνει αυτή η έκθεση σε εκατοντάδες διαφορετικά φυτοφάρμακα στην υγεία μας μακροπρόθεσμα, ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα φυτοφάρμακα μπορούν να γίνουν πιο τοξικά όταν συνδυάζονται, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως «κοκτέιλ».

Η «Βρώμικη Δωδεκάδα» των φρούτων και λαχανικών

Η PAN UK αναλύει στη συνέχεια τις ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες αποκαλύπτεται πως συνολικά 123 διαφορετικές χημικές ουσίες βρέθηκαν στα 17 είδη φρούτων και λαχανικών που ελέγχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 42 φυτοφαρμάκων που συνδέονται με τον καρκίνο.

Άλλες 21 χημικές ουσίες παρεμβαίνουν στο ορμονικό σύστημα, οδηγώντας ενδεχομένως σε γενετικές ανωμαλίες, αναπτυξιακές διαταραχές και αναπαραγωγικά προβλήματα.

Συνολικά, το 99% των δειγμάτων γκρέιπφρουτ (120 από τα 121) είχαν πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων - περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο φρούτο ή λαχανικό.

Επίσης ψηλά στη λίστα ήταν τα σταφύλια (97 από τα 108 δείγματα) και τα λάιμ (19 από τα 24 δείγματα). Στην κορυφή της λίστας βρίσκονταν και οι μπανάνες (67%), οι πιπεριές (49%), τα πεπόνια (46%), τα φασόλια (37,5%) και οι πιπεριές τσίλι (37,5%).

Από τα υπόλοιπα πέντε, τέσσερα είχαν επίσης υπολείμματα από διάφορα φυτοφάρμακα. Πρόκειται για την πατάτα, τα λαχανικά ρίζας, το τζίντζερ και το σκόρδο. Το παντζάρι ήταν το μόνο φρούτο ή λαχανικό χωρίς πολλαπλά υπολείμματα.

Τα φρούτα και λαχανικά με τα περισσότερα φυτοφάρμακα

Γκρέιπφρουτ Σταφύλια Λάιμ Μπανάνες Πιπεριές (γλυκές) Πεπόνια Φασόλια Πιπεριές τσίλι Μανιτάρια Μπρόκολα Μελιτζάνες Φασόλια (αποξηραμένα)