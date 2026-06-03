Δεν είναι μόνο ο γύρος: Τα ελληνικά πιάτα που βγήκαν πρώτα παγκοσμίως

Η ελληνική κουζίνα επίσημα είναι παγκόσμια δύναμη. Σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις του TasteAtlas, μια σειρά από εμβληματικά ελληνικά πιάτα βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας αυτό που οι Έλληνες γνωρίζουν εδώ και χρόνια: η γεύση μας δεν έχει αντίπαλο.

Στην κορυφή των θαλασσινών, το θρυλικό γαριδάκι Σύμης κατακτά την 1η θέση παγκοσμίως στα πιάτα με γαρίδες. Μικρό σε μέγεθος αλλά τεράστιο σε γεύση, αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα της ελληνικής κουζίνας είναι το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα.

Αλλά η ελληνική κυριαρχία δεν σταματά εκεί. Ο αγαπημένος γύρος φιγουράρει στην 1η θέση παγκοσμίως στα τυλιχτά φαγητά, αποδεικνύοντας ότι το street food της Ελλάδας είναι αξεπέραστο. Από την άλλη, το παραδοσιακό κοντοσούβλι κατακτά την κορυφή στα πιάτα με χοιρινό, φέρνοντας τη γεύση της ελληνικής υπαίθρου στο διεθνές προσκήνιο.

Στις σαλάτες, ο αυθεντικός ντάκος στέφεται Νο1 στον κόσμο, ενώ η κλασική χωριάτικη σαλάτα ακολουθεί στη 2η θέση, επιβεβαιώνοντας ότι τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν αξεπέραστες γεύσεις.

Ακόμη και στα τυριά, το αγαπημένο σαγανάκι κατακτά την πρώτη θέση παγκοσμίως, ενώ στα πιάτα με μοσχάρι, ελληνική παρουσία ξεχωρίζει μέσα στην πρώτη δεκάδα, δείχνοντας τη συνολική δυναμική της ελληνικής γαστρονομίας.