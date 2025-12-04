Το φαγητό που έσπασε τα κοντέρ των αναζητήσεων στη Google και το πιάτο που δεν ήξερε... κανείς

Κάνεις δεν περίμενε ότι το φαγητό που θα μάζευε τα περισσότερα κλικς στις αναζητήσεις των χρηστών της Google θα ήταν το παραδοσιακό πιάτο που μας φτιάχνει η γιαγιά μας το Πάσχα, η μαγειρίτσα.

Και όμως είναι γεγονός! Παρουσιάζοντας το Year in Search 2025, η Google ανέδειξε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στην Ελλάδα για το 2025, συμπεριλαμβάνοντας μια κατηγορία που αφορά τις συνταγές που έψαξαν περισσότρο οι χρήστες, στην οποία μάλιστα η μαγειρίτσα σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας.

Σε αυτή τη λίστα, οι χρήστες ανέδειξαν τόσο παραδοσιακά πιάτα όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, όσο και πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.

Μαγειρίτσα

Η μαγειρίτσα είναι παραδοσιακή ελληνική σούπα που τρώγεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την Ανάσταση. Είναι βαθιά δεμένη με την ελληνική ορθόδοξη παράδοση και τα ήθη του Πάσχα. Μαγειρεύεται με μαρούλι, άνηθο, εντόσθια του αρνιού (συκωταριά) και ρύζι. Πρόκειται για το πρώτο πιάτο με κρέας που καταναλώνει ο πιστός μετά την νηστεία των 40 ημερών.

Μαγειρίτσα | Shutterstock

Γαριδομακαρονάδα

Επόμενη στη λίστα βρίσκεται η γαριδομακαρονάδα και όλοι μπορούμε να μαντέψουμε το γιατί, καθώς αφενώς πρόκειται για ένα από τα πιο γευστικά πιάτα και αφετέρου είναι πολύ εύκολη η παρασκευή της στο σπίτι.

Το πιάτο αποτελείται από ζυμαρικά λιγκουίνι τα οποία συνδυάζονται με μια υπέροχη σάλτσα ντομάτας στην οποία περιέχονται το κύριο συστατικό, οι γαρίδες.

Γαριδομακαρονάδα | Shutterstock

Τζιγεροσαρμάδες

Τρίτο σε αναζητήσεις, αποτελεί ένα πιάτο που λίγοι γνωρίζουν, ονόματι Τζιγεροσαρμάδες που προέρχεται από την Θράκη και την Μακεδονία και σερβίρεται ως ορεκτικό το Πάσχα.

Οι τζιγεροσαρμάδες αποτελούνται από ψιλοκομμένα αρνίσια ή κατσικίσια εντόσθια (συκώτι, πνευμόνια, καρδιά) και άλλα υλικά, τυλιγμένα μέσα σε μπόλια αρνιού ή κατσικιού, σαν σαρμάδες.

Πρόκειται για ένα πιάτο του οποίου η παρασκευή απαιτεί αρκετό κόπο όμως θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα νόστιμο.

Ταραμοσαλάτα

Ακολουθεί η ταραμοσαλάτα, η κρεμώδης αλοιφή, βασικό συστατικό της οποίας είναι ο ταραμάς δηλαδή τα αυγά ψαριού, ο οποίος είναι αναμεμειγμένος με ελαιόλαδο, ψωμί ή πατάτα, λεμόνι και κρεμμύδι.

Πρόκειται για το νηστίσιμο πιάτο με ιδιαίτερη αλμυρή γεύση, το οποίο καταναλώνεται στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό την Καθαρά Δευτέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μεγάλης νηστείας της Σαρακοστής.

Ταραμοσαλάτα | Shutterstock

Λουκουμάδες

Οι λουκουμάδες καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση στη λίστα κορυφαίων αναζητήσεων στην κατηγορία των συνταγών. Πρόκειται για το δημοφιλές γλυκό που φτιάχνεται από ζύμη μαγιάς, τηγανίζεται σε καυτό λάδι και σερβίρεται συνήθως με μέλι, σιρόπι, ζάχαρη άχνη ή κανέλα.

Είναι ένα αφράτο και τραγανό γλυκό, ιδιαίτερα διαδεδομένο στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, το οποίο πλέον έχει και πιο μοντέρνες παραλλαγές με αλμυρές γεύσεις ή διάφορες επικαλύψεις.

Λουκουμάδες | Shutterstock

Σουτζουκάκια

Άλλη μια δημοφιλής αναζήτηση από τους χρήστες ήταν τα σουτζουκάκια, ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που φτιάχνεται τόσο στα σπίτια όσο και στα ψητοπωλεία.



Φτιάχνεται από κιμά, συνήθως από μοσχαρίσιο κρέας και σπανιότερα ανάμεικτο με χοιρινό και περιέχει πολλά μπαχαρικά. Στη σπιτική εκδοχή του φτιάχνεται κοκκινιστό, δηλαδή με κόκκινη σάλτσα στην κατσαρόλα.

Σουτζουκάκια | Shuttertock

Cinnamon rolls

Πρώτο ξενόφερτο στη λίστα αποτελεί ένα γλυκό πιάτο, τα cinnamon rolls ή αλλιώς ρολάκια κανέλλας, τα οποία φαίνεται να ενδιέφεραν αρκετά το ελληνικό κοινό.

Αποτελούνται από μια φουσκωτή ζύμη και γέμιση από κανέλα και καστανή ζάχαρη και είναι το ιδανικό γλυκό πρωινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Cinnamon rols | Shutterstock

Γουακαμόλε

Άλλη μια ξενόφερτη συνταγή που αναζήτησε το ελληνικό κοινό είναι το γουακαμόλε, την σάλτσα που έχει ως βάση το αβοκάντο και αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό.

Το γουακαμόλε εκτός από τη χρήση του στη σύγχρονη μεξικανική κουζίνα, έχει γίνει μέρος της διεθνούς κουζίνας ως σάλτσα, καρύκευμα και συστατικό σαλάτας.

Γουακαμόλε | Shutterstock

Aperol

Προτελευταία στη λίστα είναι μια συνταγή για ποτό, το διάσημο Aperol που έχει πικρή γεύση και έντονο πορτοκαλί χρώμα.

Πρόκειται για ένα ιταλικό πικρό απεριτίφ λικέρ που παρασκευάζεται από βότανα, φρούτα και αρωματικές ουσίες και χρησιμοποιείται συχνά σε κοκτέιλ όπως το δημοφιλές Aperol Spritz.

Aperol | Shutterstock

Sour cream

Την τελευταία θέση στη λίστα με τις δημοφιλέστερες συνταγές καταλαμβάνει η sour cream, η οποία πρόκειται για ένα γαλακτοκομικό προϊόν που παρασκευάζεται από τη ζύμωση κρέμας γάλακτος με βακτήρια γαλακτικού οξέος, με αποτέλεσμα μια παχύρρευστη, πικάντικη και κρεμώδη υφή.

Έχει ελαφρώς όξινη, πλούσια γεύση και χρησιμοποιείται σε πολλά πιάτα, όπως ντιπ, σάλτσες, ή ως γαρνιτούρα, τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά φαγητά.

Sour cream | Shutterstock