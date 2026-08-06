Γιατί αυτή η χρησιμοποιημένη σακούλα από γαριδάκια πωλείται 20 ευρώ

Στις πλατφόρμες μεταπώλησης του Ίντερνετ μπορούμε να βρούμε απίστευτα πράγματα σε τιμές πέρα από κάθε λογική. Το πιο συνηθισμένο, έχει να κάνει με τους δίσκους βινυλίου που έχουν βγει εκτός ευρείας κυκλοφορίας και όποιος τους έχει στην κατοχή του, μπορεί να παίξει με τα όρια της επιθυμίας των συλλεκτών και να βάλει μια αγγελία με τιμή αστρονομική. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και με βιβλία, όπως πχ, τις πρώτες κυκλοφορίες της σειράς «Χάρι Πότερ», που σήμερα έχουν εξωπραγματική αξία σε κάθε πλατφόρμα μεταπώλησεις. Η «Τόλμη και Γοητεία» είναι μάλλον ένα αρκετά «παλιακό» φαινόμενο των media.

Ναι, αλλά γιατί αυτό το σακουλάκι από γαριδάκια κοστίζει 20 ευρω;

Vendora

Καταρχήν, δεν έχει ούτε ένα γαριδάκι μέσα.

Αγοράστηκε πιθανότατα το καλοκαίρι του 1989, όταν είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, οι ηθοποιοί που υποδύονταν τους Ρίτζ-Καρολάιν στην σαπουνόπερα «Τόλμη και Γοητεία». Οι δύο ηθοποιοί είχαν δεχτεί αμέτρητα γράμματα από τους Έλληνες φανς τους (αυτός ήταν ο τρόπος για να πλησίασεις το είδωλο σου τότε) και κατά την επίσκεψη τους στην Αθήνα είχαν υπογράψει αυτόγραφά.

Η επίσκεψη είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, που είχαν αναφερθεί ακόμα και περιστατικά λυποθυμίας. Ορισμένοι φιλόδοξοι εντεπρενέρ της εποχής, είχαν επιχειρήσει να εκμεταλλευτούν τον πανικό και είχαν λανσάρει μπλουζάκια με στάμπες «Τόλμη και Γοητεία» και γαριδάκια (!), ενώ και ένα μπαρ της παραλιακής είχε δημιουργήσει ένα κοκτέηλ εμπνευσμένο από τη σειρά!

Γελοιογραφία της εποχής από εφημερίδα - Προσωπικό αρχείο.

Δέχεται αντιπροσφορές ο πωλητής;

Δεν παίρνουμε κι όρκο πώς ο πωλητής στην πλατφόρμα Vendora το παζαρεύει, πάντως το σακουλάκι δείχνει καθαρό, δεν έχει ούτε ένα δείγμα στοιχειωμένης λίγδας από γαριδάκια του 1989.