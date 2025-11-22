Αυτή είναι η καλύτερη ελληνική κωμική σειρά σύμφωνα με τους αναγνώστες του Reader

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης που γιορτάζεται σήμερα 21 Νοεμβρίου η ομάδα του Reader συγκέντρωσε τις καλύτερες κωμικές σειρές και κάλεσε τους αναγνώστες της να ψηφίσουν σε battles με γνώμονα το χιούμορ.

Μας κράτησαν συντροφιά, μας ξάφνιασαν, πρωτοπόρησαν και κάποιες άλλαξαν τον τρόπο που εκφραζόμαστε με αξιομνημόνευτες ατάκες.

Εμείς διαλέξαμε τις καλύτερες, εσείς ψηφίσατε τις αγαπημένες σας και τα ποσοστά έφεραν τελικά τον Γιώργο Καπουτζίδη αντιμέτωπο με τον εαυτό του (!)

Η σειρά «Στο Παρά Πέντε» μονομάχησε με τις «Σαββατογεννημένες» και τελικά....

Το «Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη είναι η καλύτερη κωμική σειρά σύμφωνα με τους αναγνώστες μας.

Στο Παρά Πέντε | Mega

Κάτι που επαληθεύεται φυσικά και από την προσμονή και το ενδιαφέρον όλων γύρω από το επικείμενο reunion. Ένα reunion που θα έχει αρκετό νέο υλικό, αλλά και στιγμές γεμάτες νοσταλγία για να το συζητάμε για καιρό.

Τι θα δούμε στο Reunion του «Παρά Πέντε»

Μια βραδιά που χωρίς την αγάπη των τηλεθεατών δεν θα γινόταν πραγματικότητα ετοιμάζεται πυρετωδώς.

Στο Παρά Πέντε | Mega

Ο κόσμος κρατά αυτά τα 20 χρόνια «ζωντανή» την επιθυμία του να ξαναδεί αυτή την παρέα των «φαινομενικά αταίριαστων» που τελικά ταίριαξαν για πάντα, να ενώνεται στη μικρή οθόνη και φέτος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, σαν άλλο γιορτινό δώρο ο Γιώργος Καπουτζίδης, οι πρωταγωνιστές, οι συντελεστές της και το Mega το κάνουν πραγματικότητα!

Στο Παρά Πέντε | Mega

Στη χορταστική βραδιά που αποτελέσει το 50ο επεισόδιο και ενδεχομένως να ξεπεράσει τις 2,5 ώρες η βασική πρωταγωνιστική πεντάδα θα ενωθεί ξανά, ενώ πιθανότητα θα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα από το καστ.

Επιπλέον, θα προβληθούν βιντεοσυνεντεύξεις με ηθοποιούς και συντελεστές να μιλούν για το «Παρά Πέντε».

Ακυκλοφόρητα βίντεο και φωτογραφίες εκείνης της εποχής θα εμπλουτίσουν το υλικό.

Και οι χαρακτήρες της θρυλικής κωμικής σειράς θα πρωταγωνιστήσουν σε πέντε ολοκαίνουριες σκηνές, εκ των οποίων μία γράφτηκε από τον κόσμο.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί το υλικό που δημιουργήθηκε μέσα από το microsite για τη σειρά, όπου ο κόσμος μεταξύ άλλων ψήφισε τις καλύτερες ατάκες, τις σκηνές που τους άρεσαν περισσότερο και γύρισαν τα δικά τους βίντεο.

Πού τελικά να ήξεραν η χρυσή κληρονόμος Ντάλια, η αγρότισσα Ζουμπουλία, η ηθοποιός Αγγέλα, ο φοιτητής Σπύρος κι ο μικροκαναλάρχης Φώτης ότι αυτή η μοιραία τους συνάντηση μέσα σε εκείνο το ασανσέρ θα μοίραζε απλόχερα το γέλιο 20 χρόνια μετά και θα τους ένωνε ξανά!

Στο Παρά Πέντε | Mega