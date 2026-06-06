Με παντζάρι και μαύρο σκόρδο: Οι πιο παράξενες σοκολάτες που υπάρχουν εκεί έξω

Η σοκολάτα με παντζάρι είναι ένας συνδυασμός βγαλμένος μάλλον από την κόλαση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει στην αγορά της Λιθουανίας και έχει φανατικούς φίλους και εχθρούς. Η σοκολάτα με παντζάρι είναι ένας συνδυασμός που έχει επινοηθεί από ανθρώπους που έχουν πολύ παράξενες ιδέες ως προς το πού φτάνουν τα όρια της ζαχαροπλαστικής. Το πιο εντυπωσιακό, πώς η συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία δεν είναι η μοναδική ακραιά περίπτωση σοκολάτας εκεί έξω. Εντοπίσαμε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις, που θα θέλαμε να ξεχάσουμε ότι όντως υπάρχουν

Σοκολάτα με Μαύρο Σκόρδο

Η «σίγουρη» mainstream επιλογή, που κυκλοφορεί σε αρκετά ευρωπαϊκά σούπερμαρκετ, μας περιγράφει μια μπάρα με 72% μαύρη σοκολάτα και μαύρο σκόρδο. Οι κριτικές λένε πως είναι μια «παράξενη, με την καλή έννοια, επιλογή». Η αλήθεια είναι πως αποτελεί πρόκληση το να συνδυάσεις ένα υλικό που ελκύει ανθρώπους (σοκολάτα) με ένα που τους απωθεί (σκόρδο). Μιας και ζούμε σε έναν πλήρως εκβιομηχανοποιημένο κόσμο, βρήκαμε ΚΑΙ μπισκότα με σκόρδο και σοκολάτα και αναλογιστήκαμε κάπως την ματαιότητα της ζωής.

Σοκολάτα με Τυρί Blue Cheese

Χρείαζεται θάρρος και άγνοια κινδύνου για όσους επιλέγουν να γευματίζουν σε βρετανικά εστιατόρια και αυτή την άποψη μας δεν την αλλάζει ούτε το γεγονός ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, ένας γνωστός βρετανός σεφ απέδειξε ότι το μπλε τυρί και η σοκολάτα μοιράζονται 73 κοινές γευστικές ενώσεις. Ο συνδυασμός καθιερώθηκε ως "must" της γκουρμέ κουζίνας και μάλιστα, η ιταλική Moro Formaggi κυκλοφόρησε το Choco 21, ένα μπλε τυρί ωριμασμένο σε λικέρ σοκολάτας και πασπαλισμένο με κακάο.

Σοκολάτα με Καπνιστή Ρέγγα (ή Ψάρι)

Στην Φινλανδία, ο βαρύς χειμώνας δίνει το πρόσταγμα για γευστικούς πειραματισμούς με υλικά που γίνονται ασπίδα για το κρύο: ψάρι για την πρωτεϊνη, μαύρη σοκολάτα για την ενέργεια. Ο συνδυασμός των δύο υλικών έχει λανσάρει σχετικά προϊόντα. Η βέλγικη εταιρεία Callebaut το πήγε ένα βήμα παραπέρα, λανσάροντας επίσημη συνταγή για σοκολατένια σφηνάκια με μους καπνιστής πέστροφας. Σας βλέπουμε να κάνετε το σταυρό σας.

Σοκολάτα με wasabi

Γνωστό brand εμπορικής σοκολάτας έχει δημιουργήσει προϊον με wasabi, για όσους θέλουν να φλέγονται από την κάψα και να γλυκαίνονται ταυτόχρονα. Το συναντάμε σε χώρες της Άπω Ανατολής.

Σοκολάτα με παντζάρι

Το ταξίδι μας συνεχίζεται στη Λιθουανία, εκεί όπου σύμφωνα με το Reddit, η εταιρεία Pergale πειραματίζεται, δημιουργώντας σοκολάτες με «οτιδήποτε βρώσιμο υπάρχει έκει έξω». Κι αν αυτό σας ακούγεται σαν απλή κακία κάποιου Λιθουανού Redditor (ναι, είναι), τότε μπορείτε να εντοπίσετε μερικές δεκάδες συνταγές για «σοκολάτα με παντζάρι» στο YouTube, σε ένα σωρό μορφές, από μπισκότο μέχρι κέικ.

Σοκολάτα με μπέικον

Βιομηχανία σοκολάτας από το Σικάγο έχει δημιουργήσει αυτό το κατασκεύασμα και επειδή έχουμε ξεμείνει από λόγια, θα σας χαρίσουμε το πρώτο σημείωμα κριτικής που βρήκαμε για το εν λόγω προϊόν. Αν σας πείσει, πιθανόν να βρείτε κάποια πτήση για Σικάγο.

«Κρεμώδης, βελούδινη γλυκύτητα που ισορροπεί με τραγανό, καπνιστό, αλμυρό κρέας, τονισμένη με ένα άρωμα φωτιάς (ή αναμμένου ξύλου) από το καπνιστό αλάτι.»

Λευκή σοκολάτα με σπαράγγι

Η τσέχικη εταιρεία Steiner & Kovarik επινόησε αυτό το παράξενο κατασκέυασμα και βραβεύτηκε για την πρωτοτυπία της. Περιέχει και φράουλες και γάλα καρύδας και δεν αποκλείουμε αυτή η ένωση να είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να δείτε τον Χριστό φαντάρο.