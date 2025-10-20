Μόλις 1,70€ το σουβλάκι – Η χώρα που κατατρόπωσε την Ελλάδα στις τιμές

Στην εισαγωγή αυτού του θέματος θα υπογραμμίσουμε κάτι πολύ σημαντικό, το τι ακριβώς ορίζουμε ως «σουβλάκι» σε παγκόσμια κλίμακα: Το φαγητό δρόμου που περιλαμβάνει μια οποιαδήποτε μορφή πίτας, με την οποία τυλίγεται κάποιο είδος κρέατος, ενδεχομένως μαζί με λαχανικά. Αυτό το φαγητό μπορεί να είναι το δικό μας σουβλάκι, το τούρκικο κεμπάπ, τα διαφόρων είδών wraps (τυλιχτά) που υπάρχουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πόσο κοστίζει ένα σουβλάκι στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ρεπορτάζ, η τιμή του σουβλακιού στην Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τα τέσσερα ευρώ και σε τουριστικές περιοχές το τυλιχτό «σκαρφαλώνει» στα πέντε ευρώ. Εξαιρέσεις στον κανόνα τα μαγαζιά που πουλάνε σουβλάκια πιο «λιτά» και παλαιομοδίτικα, δηλαδή χωρίς πατάτες και πολλά λαχανικά.

Πόσο κοστίζει ανά την Ευρώπη

Στο AskaGerman (Reddit) μαθαίνουμε πώς είναι πολύ δύσκολο πια, να βρεις σε κάποια κεντρική πόλη της Γερμανίας ένα ντονεράδικο που να πουλάει κεμπάπ με λιγότερο από 12 ευρώ το τεμάχιο. Στην Ολλανδία επίσης το κόστος πλησιάζει τα 12 ευρώ για ένα τυλιχτό με ντονέρ ή κοτόπουλο.

Στο Βέλγιο και στη Γαλλία, υπάρχουν περιοχές με προσιτά κεμπάπ (7,8 ευρώ), αλλά στις μεγαλουπόλεις επίσης δύσκολα βρίσκεις ένα σουβλάκι με λιγότερα από 10 ευρώ. Στην Ισπανία τα πράγματα θυμίζουν τις τιμές στη χώρα μας, με τα απλά τυλιχτά με κεμπαπ να κοστίζουν 5-6 ευρώ και τα μενού (με πατάτες ή/και αναψυκτικό) να φτάνουν τα 9-10.

Το πιο φτηνό τυλιχτό του πλανήτη;

Αυτό είναι μια πρόκληση. Μια απαιτητική «ψακτική» στην Κωνσταντινούπολη, σε περιοχές μη τουριστικές, μπορεί να αποκαλύψει θησαυρούς, δηλαδή παραδοσιακά ντονεράδικα που πουλάνε 2-3 δολάρια το τυλιχτό. Στην Ινδία, εκεί που το είδος του πλανόδιου σουβλατζή γνωρίζει ακόμα δόξες, ένα τυλιχτό μπορεί να κοστίσει από 0,6 ως 2 δολάρια, με αντίστοιχες τιμές να υπάρχουν και στα street-food-άδικα της Αιγύπτου.

Στο Πακιστάν, το bun kebab, που είναι το πλησιέστερο σε αυτό που γνωρίζουμε ως σουβλάκι, κοστίζει ακόμα λιγότερο, 0,30 δολάρια.

Αντέχουμε όμως να δοκιμάσουμε σουβλάκια από αυτές τις εξωτικές περιοχές; Προφανώς! Στα '90s το πεπτικό μας σύστημα σκληραγωγήθηκε σε ακραίο βαθμό, με σουβλάκια που τις περισσότερες φορές ήταν από κρέας αμφίβολης προέλευσής. Φύγαμε για Αίγυπτο!