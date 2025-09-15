Πότε να τρώτε τα μύρτιλα για απώλεια βάρους και μέγιστη απορρόφηση αντιοξειδωτικών

Τα μύρτιλα (blueberries) είναι μια σημαντική πηγή βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών και η κατανάλωσή τους αρκετές φορές την εβδομάδα έχει οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της αύξησης βάρους. Η ώρα της ημέρας που τρώτε μύρτιλα έχει μικρή επίδραση, αλλά είναι καλό να τα καταναλώνετε με ένα υγιές λίπος και πρωτεΐνη για να μεγιστοποιήσετε την απορρόφηση των αντιοξειδωτικών και των βιταμινών τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr