Συνταγή για χριστουγεννιάτικα μπισκότα με σταγόνες σοκολάτας από τον Άκη Πετρετζίκη

Φτιάξτε τα πιο νόστιμα χριστουγεννιάτικα μπισκότα με σταγόνες σοκολάτας και cranberries, με αυτή τη συνταγή που προτείνει ο Άκης Πετρετζίκης. Είναι ιδανικά για μικρούς και μεγάλους και σίγουρα όλοι θα γλείφετε τα δάχτυλά σας.

Συστατικά

225 γρ. βούτυρο

200 γρ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. τζίντζερ, σε σκόνη

2 πρέζες τριμμένο γαρίφαλο

1/2 κ.γ. κανέλα

ξύσμα πορτοκαλιού, από 1 πορτοκάλι

1 πρέζα αλάτι

50 γρ. cranberries

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

350 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

1 κ.γ. κοφτό μπέικιν πάουντερ

2 αυγά, μέτρια

100 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Για το σερβίρισμα

κουβερτούρα, λιωμένη

sprinkles, χριστουγεννιάτικα

Εκτέλεση συνταγής

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Τοποθετούμε ένα φύλλο λαδόκολλας σε ένα ταψί, και το αφήνουμε στην άκρη.

Βάζουμε σε ένα μπολ το βούτυρο και τη ζάχαρη, και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

Προσθέτουμε το τζίντζερ, το γαρίφαλο και την κανέλα, και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δημιουργήσουμε μια πάστα, σύμφωνα με το akispetretzikis.com.

Ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, το αλάτι, τα cranberries και το εκχύλισμα βανίλιας, και ανακατεύουμε.

Βάζουμε σε ένα δεύτερο μπολ το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, και τα ρίχνουμε στο πρώτο μπολ.

Προσθέτουμε τα αυγά και τις σταγόνες κουβερτούρας, και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας, φορώντας γάντια, μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Χωρίζουμε με ένα κουτάλι ή με ένα σκουπ παγωτού το μείγμα σε 18-20 μπισκότα, και μεταφέρουμε τα μισά στο ταψί, αφήνοντας κενό μεταξύ τους.

Πιέζουμε ελαφρώς τα μπισκότα με τα χέρια μας, μεταφέρουμε το ταψί στον φούρνο, και ψήνουμε για 15 λεπτά στην πάνω σχάρα.

Αφαιρούμε το ταψί από τον φούρνο, και αφήνουμε τα μπισκότα στην άκρη να κρυώσουν.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα μπισκότα.

Τοποθετούμε ένα νέο φύλλο λαδόκολλας στο ταψί.

Βουτάμε τα μπισκότα στη λιωμένη κουβερτούρα μέχρι τη μέση, πασπαλίζουμε με χριστουγεννιάτικα sprinkles, και τα ακουμπάμε στο ταψί.

Μεταφέρουμε το ταψί στην κατάψυξη για 1-2 λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί η κουβερτούρα με τα sprinkles, και σερβίρουμε.