Συνταγή για χριστουγεννιάτικα μπισκότα με σταγόνες σοκολάτας από τον Άκη Πετρετζίκη

Φτιάξτε τα πιο νόστιμα χριστουγεννιάτικα μπισκότα με σταγόνες σοκολάτας και cranberries, με αυτή τη συνταγή που προτείνει ο Άκης Πετρετζίκης. Είναι ιδανικά για μικρούς και μεγάλους και σίγουρα όλοι θα γλείφετε τα δάχτυλά σας.
Συστατικά
- 225 γρ. βούτυρο
- 200 γρ. καστανή ζάχαρη
- 1 κ.γ. τζίντζερ, σε σκόνη
- 2 πρέζες τριμμένο γαρίφαλο
- 1/2 κ.γ. κανέλα
- ξύσμα πορτοκαλιού, από 1 πορτοκάλι
- 1 πρέζα αλάτι
- 50 γρ. cranberries
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
- 350 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
- 1 κ.γ. κοφτό μπέικιν πάουντερ
- 2 αυγά, μέτρια
- 100 γρ. σταγόνες σοκολάτας
Για το σερβίρισμα
- κουβερτούρα, λιωμένη
- sprinkles, χριστουγεννιάτικα
Εκτέλεση συνταγής
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.
- Τοποθετούμε ένα φύλλο λαδόκολλας σε ένα ταψί, και το αφήνουμε στην άκρη.
- Βάζουμε σε ένα μπολ το βούτυρο και τη ζάχαρη, και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.
- Προσθέτουμε το τζίντζερ, το γαρίφαλο και την κανέλα, και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δημιουργήσουμε μια πάστα, σύμφωνα με το akispetretzikis.com.
- Ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, το αλάτι, τα cranberries και το εκχύλισμα βανίλιας, και ανακατεύουμε.
- Βάζουμε σε ένα δεύτερο μπολ το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, και τα ρίχνουμε στο πρώτο μπολ.
- Προσθέτουμε τα αυγά και τις σταγόνες κουβερτούρας, και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας, φορώντας γάντια, μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.
- Χωρίζουμε με ένα κουτάλι ή με ένα σκουπ παγωτού το μείγμα σε 18-20 μπισκότα, και μεταφέρουμε τα μισά στο ταψί, αφήνοντας κενό μεταξύ τους.
- Πιέζουμε ελαφρώς τα μπισκότα με τα χέρια μας, μεταφέρουμε το ταψί στον φούρνο, και ψήνουμε για 15 λεπτά στην πάνω σχάρα.
- Αφαιρούμε το ταψί από τον φούρνο, και αφήνουμε τα μπισκότα στην άκρη να κρυώσουν.
- Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα μπισκότα.
- Τοποθετούμε ένα νέο φύλλο λαδόκολλας στο ταψί.
- Βουτάμε τα μπισκότα στη λιωμένη κουβερτούρα μέχρι τη μέση, πασπαλίζουμε με χριστουγεννιάτικα sprinkles, και τα ακουμπάμε στο ταψί.
- Μεταφέρουμε το ταψί στην κατάψυξη για 1-2 λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί η κουβερτούρα με τα sprinkles, και σερβίρουμε.
