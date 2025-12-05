Από την πίτσα στο ψωμί: Τα 10 τρόφιμα που δεν πρέπει να αγοράσουμε ποτέ ξανά από το σούπερ

Το θέμα της διατροφής είναι σίγουρα μεγάλο και πολύπλοκο για να χωρέσει σε μία λίστα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόφιμα που λίγο ή πολύ οι περισσότεροι ειδικοί ενοχοποιούν ως υπαίτια για σοβαρές συνέπειες στην υγεία μας.

Κυρίως πρόκειται για υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, ελκυστικά παρόλα αυτά σε γεύση που σίγουρα όμως δεν χωρούν στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής.

Ίσως αν τα κόψουμε εντελώς από τη διατροφή μας να έχουμε μια πιο υγιή και μακρά ζωή, ίσως πάλι το μέτρον άριστον είναι εκείνο με το οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι ειδικοί.

10 τρόφιμα που υποτίθεται ότι δεν πρέπει να αγοράσουμε ποτέ ξανά, και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μας σώσει τη ζωή, δεδομένου ότι για παράδειγμα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με 20.000 πρόωρους θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο είναι τα εξής:



Κατεψυγμένη πίτσα

Είναι γεμάτες αλάτι και συντηρητικά. Ένα συνηθισμένο συστατικό στις κατεψυγμένες πίτσες είναι το ωμέγα-6 λιπαρό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Ο Τζέιμς Γκουντγουιν, διευθυντής επιστημών στο Brain Health Network, λέει: «Η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που προκαλούν τις πιο σοβαρές σύγχρονες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του μεταβολικού συνδρόμου, του διαβήτη, της αρθρίτιδας, της νόσου Αλτσχάιμερ και πολλών τύπων καρκίνου».

Φυσικά, μπορεί να είναι φθηνές και μια εύκολη λύση, αλλά όταν πρόκειται για πίτσες, αυτές με φρέσκα υλικά θα είναι πάντα οι καλύτερες για τον οργανισμό σας.

Διαβάστε ακόμα: O μεγαλύτερος διατροφικός μύθος που ακούσαμε από τους γονείς μας

Χυμός πορτοκαλιού

Αυτό έχει διχάσει εδώ και καιρό τις απόψεις, καθώς ενώ από μικρή ηλικία μας διδάσκουν ότι τα φρούτα είναι καλά για εμάς, ωστόσο ο χυμός φρούτων συχνά είναι γεμάτος με ζάχαρη.

Ο Τζιλ Γιο, συγγραφέας του βιβλίου «Γιατί οι θερμίδες δεν μετράνε», δήλωσε στην Telegraph: «Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι υγιεινός, ενώ στην πραγματικότητα έχει την ίδια συγκέντρωση ζάχαρης με ένα ποτήρι αναψυκτικό».

Αναψυκτικά διαίτης

Ένα άλλο δημοφιλές ποτό είναι τα ανθρακούχα ποτά διαίτης, με τη λέξη «δίαιτα» να δίνει μια εντύπωση υγιεινής διατροφής που απλά δεν είναι αλήθεια.

Οι ψυχοθεραπευτές τα περιγράφουν ως «τσιγάρα ψυγείου», αλλά τα πολλά τεχνητά γλυκαντικά στα ποτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο έντερό μας.

Παγωτό και μπισκότα

Αυτό είναι δύσκολο να το δεχτεί κανείς, αλλά η τακτική αγορά φθηνού παγωτού και μπισκότων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ δεν θα μας κάνει ποτέ καλό λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, ιδιαίτερα του σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης που είναι συνηθισμένο στις ΗΠΑ.

Η υπερβολική πρόσληψη αυτού του συγκεκριμένου γλυκαντικού έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο λιπώδους ηπατικής νόσου, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων.

«Τα τρόφιμα που περιέχουν σιρόπια υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη θα πρέπει να εξαλειφθούν από τη διατροφή σας», λέει η διατροφοόλος Ρίαν Στίβενσον.

Επεξεργασμένο και κόκκινο κρέας

Μια άλλη τροφή που έχει συνδεθεί με την πρόκληση καρκίνου είναι το επεξεργασμένο και το κόκκινο κρέας, επομένως ίσως όσοι ακολουθούν τις διαδικτυακές δίαιτες κρεατοφαγίας δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα τι κάνουν.

Το Cancer Research UK έχει επιβεβαιώσει ότι κάθε 35 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος που καταναλώνουμε καθημερινά οδηγούν σε 20% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου. Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 19% με κάθε 50 γραμμάρια κόκκινου κρέατος.

Λευκό ψωμί

Η ειδικός διατροφής Λούσι Μίλερ λέει: «Είναι ένας εξαιρετικά επεξεργασμένος υδατάνθρακας που περιέχει μικρή θρεπτική αξία, είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην πρόσληψη αλατιού στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι επίσης ένα τρόφιμο με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη - ένα μέτρο του πόσο γρήγορα και δραματικά τα τρόφιμα αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα».

Γι' αυτό, ίσως καλύτερα να προτιμάτε σπιτικά και φρεσκοψημένα ψωμιά αντί για συσκευασμένα, καθώς η υψηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση και τελικά σε καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, σύμφωνα με το NHS.

Γιαούρτι με γεύση χαμηλών λιπαρών

Αυτό σίγουρα αποτελεί έκπληξη, αλλά όταν έχουν χαμηλά λιπαρά, προστίθεται ζάχαρη για να αντικαταστήσει τη γεύση του γιαουρτιού, κάτι που φυσικά δεν είναι καλό για εμάς.

Τα φυσικά γιαούρτια πλήρους λιπαρών ή τα ελληνικά γιαούρτια είναι πιθανώς η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση.

Η Δρ. Έμιλι Λίμινγκ, ανώτερη επιστήμονας διατροφής στο King's College London, δήλωσε: «Υπάρχει ένα όριο βλάβης από τα πρόσθετα σάκχαρα που ξεκινά από περίπου 65 γραμμάρια την ημέρα, επομένως όσο υψηλότερα το ξεπερνάτε, τόσο περισσότερο συνδέεται αυτό με κακή υγεία. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι αυτό που έχει σημασία είναι τι τρώτε με την πάροδο του χρόνου, όχι μία μόνο μέρα φαγητού».

Αλκοόλ

Δεν υπάρχει καμία έκπληξη εδώ, καθώς η τακτική κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται εδώ και καιρό επιβλαβής για την υγεία μας.

Η κατανάλωση αλκοόλ έχει επίσης συνδεθεί με τον καρκίνο. Αν εξακολουθείτε να πίνετε κάποιο ποτό περιστασιακά, τότε το να πιείτε έστω και μια μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί δεν θα σας κάνει και τόσο κακό.

Όπως πολλά πράγματα, το θέμα είναι να το απολαμβάνετε με μέτρο.

Λάδι καρύδας

Αυτό είναι κάτι ακόμα που προκαλεί έκπληξη, αλλά ίσως είναι καλύτερα να επιλέξετε παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας.

Η Δρ. Έμιλι Λίμινγκ εξηγεί: «Το λάδι καρύδας λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα και έχει τη φήμη ότι κάνει καλό, αλλά αυτό δεν βασίζεται στην επιστήμη.

Στην πραγματικότητα, περιέχει περίπου το ένα τρίτο περισσότερο κορεσμένο λίπος από το βούτυρο και η μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών είναι σημαντική για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων».

Άλλα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Αν μπορείτε να κρατήσετε τα προηγούμενα μακριά από το καλάθι με τα ψώνια σας, τότε είναι σημαντικό να μην γεμίσετε τα κενά με άλλα φθηνά και εύκολα τρόφιμα, όπως έτοιμα γεύματα καθώς αυτά μπορούν επίσης να έχουν υποστεί υπερεπεξεργασία.

Είναι ζωτικής σημασίας να έχετε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με πολλά λαχανικά και φυτικές ίνες, τις οποίες αυτές οι τροφές συχνά δεν περιλαμβάνουν.