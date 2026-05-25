Τα 5 τρόφιμα που δεν πρέπει να μαγειρεύεις ποτέ σε air fryer

Η χρήση του air fryer μπορεί σε κάποιους να έχει λύσει τα χέρια και να δοκιμάζουν ολοένα και περισσότερες συνταγές σε αυτό όμως οι ειδικοί λένε όμως ότι υπάρχουν ορισμένες τροφές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις στη συσκευή.

«Ορισμένα τρόφιμα μπορεί προκαλέσουν πολύ μεγάλο χάος και μπορεί ακόμη και να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάρλοου από τον βρετανικό ανεξάρτητο οργανισμό προστασίας των καταναλωτών.

Ποπ Κορν

Το πλέον ακατάλληλο για να μαγειρευτεί στο air fryer είναι το ποπ κορν. Και είναι καλύτερα να το βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων αν ενδείκνυται από το συσκευασία, ή παραδοσιακά στην κατσαρόλα.

«Τα air fryers δεν φτάνουν σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία για να σκάσουν οι κόκκοι», λέει ο ειδικός.

Σύμφωνα με το άρθρο της Dailymail υπάρχουν ακόμα μερικές τροφές που οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην μαγειρεύουμε στα air fryer.

Ζυμαρικά και σάλτσα ζυμαρικών

Δεν αποτελεί φυσικά έκπληξη ότι δεν μπορείς να μαγειρέψεις ζυμαρικά σε air fryer, αφού χρειάζονται βράσιμο σε νερό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Επίσης το να φτιάξεις σάλτσα ζυμαρικών δεν είναι αδύνατο, αλλά ίσως να πρέπει να λάβεις υπόψη σου την ακαταστασία που θα δημιουργηθεί, οπότε καλύτερα να ανάψεις το μάτι της κουζίνας και να τη φτιάξεις σε κατσαρόλα.

Επίσης, για να μην σου μπαίνουν ιδέες, είναι καλύτερα να ζεστάνεις τα ζυμαρικά με τη σάλτα στον φούρνο μικροκυμάτων ή στην κατσαρόλα.

Τοστ

Μπορείς να φτιάξεις τοστ στο air fryer; Μπορείς. Θα σου αρέσει; Όχι. Το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον απογοητευτικό αφού το air fryer θα ξεράνει το ψωμί σου, άσε που θα πρέπει να το γυρνάς κιόλας. Πιο γρήγορη και βολική η τοστιέρα.

Ρύζι

Όπως και τα ζυμαρικά, έτσι και το ρύζι χρειάζεται νερό για να μαγειρευτεί από την αρχή.

«Το air fryer δεν είναι η ιδανική συσκευή για βράσιμο και μαγείρεμα στον ατμό», είπε ο κ. Ντάρλοου.

Φαγητά που ίσως δεν είχες σκεφτεί να μαγειρέψεις

Οι ειδικοί έχουν επίσης αποκαλύψει μερικά τρόφιμα που γίνονται εξαιρετικά στο air fryer και ίσως δεν το περίμενες.

Μιλώντας στη Daily Mail, η μπόγκερ Λιάνα Γκριν εξήγησε πώς να φτιάξεις τα τέλεια «βραστά» αυγά στο air fryer.

«Το να φτιάχνεις βραστά αυγά σε air fryer ίσως ακούγεται παράξενο, αλλά το air fryer προσφέρει σταθερή θερμοκρασία, κάνοντας πιο εύκολο να πετυχαίνεις τέλεια μαγειρεμένα αυγά κάθε φορά», είπε. «Επιπλέον, δεν χρειάζεται να βράσεις νερό.»

Η Green προτείνει ψήσιμο στους 150°C για 8 λεπτά αν θέλεις μελάτο κρόκο ή για 12 λεπτά για πιο σφιχτό κέντρο.

Ένα ακόμη απρόσμενο φαγητό είναι τα ραβιόλια, τα οποία -παρόλο που είναι είδος ζυμαρικού- «γίνονται υπέροχα τραγανά» στη συσκευή.

Οι ειδικοί προτείνουν να τα καλύψεις με χτυπημένο αυγό και τριμμένη φρυγανιά, πριν τα βάλεις στο air fryer στους 175°C για δέκα λεπτά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου.

Και ενώ τα περισσότερα φρέσκα τυριά καίγονται γρήγορα στο air fryer, το χαλούμι μπορεί να μαγειρευτεί με ασφάλεια χάρη στο υψηλότερο σημείο τήξης του.

«Η υψηλή θερμοκρασία του air fryer κάνει το εξωτερικό του χαλουμιού τέλεια τραγανό, ενώ το εσωτερικό παραμένει υπέροχα μαλακό», λέει η Γκριν.

«Πρόσθεσε λίγο μέλι για εκείνη την υπέροχη μεσογειακή γεύση. Εγώ το ψήνω στους 200°C για οκτώ έως δέκα λεπτά.»