Γεωργαντάς για self test: Μέσα σε ενάμιση μήνα εντοπίστηκαν 23.300 κρούσματα κορονοϊού

Στοιχεία για το πόσα κρούσματα κορονοϊού έχουν εντοπιστεί από τα self test έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Γιώργος Γεωργαντάς. Χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι από τις 7 Απριλίου, όταν και ξεκίνησε το μέτρο των self test, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 23.300 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, self test για κορονοϊό πρέπει να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. «Όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων πχ. ο ιδιοκτήτης ενός κρεοπωλείου και όλοι όσοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με μια επιχείρηση θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ένα self test την εβδομάδα», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς, καθώς από σήμερα, Δευτέρα, 24 Μαΐου, ξεκινούν τα υποχρεωτικά self test σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Μέχρι τις 29 Μαΐου θα πρέπει να προμηθευθούν δωρεάν δύο self test από τα φαρμακεία (σημ: ένα για την τρέχουσα και ένα για την επόμενη εβδομάδα), καθώς τα Σαββατοκύριακα για πρακτικούς λόγους δεν γίνεται η διανομή τους από τα φαρμακεία, σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς, προσθέτοντας ότι μετά τη διενέργεια του test, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και ο εργαζόμενος στον δημόσιο πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα στην κατάλληλη πλατφόρμα».