Self test: Τέλος από τα φαρμακεία της Αττικής από 19 Ιουνίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) αποφάσισε την διακοπή της δωρεάν χορήγησης των self test από τα φαρμακεία των μελών του, από την 19η Ιουνίου 2021. Ο ΦΣΑ υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του πως είχε «σοβαρές αντιρρήσεις και για την πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και η απόφαση για τη διακοπή της χορήγησης των αυτοδιαγνωστικών τεστ «βασίστηκε στην αναξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία εδώ και τρεις μήνες δεν ξεκίνησε καν την συζήτηση για επίλυση θεσμικών προβλημάτων του κλάδου».

Διαβάστε ακόμη: Self test: Έρχεται εξαίρεση των εμβολιασμένων από την 1η Ιουλίου

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΣΑ αποφάσισε την διακοπή της δωρεάν χορήγησης των self test από τα φαρμακεία των μελών του από την 19η Ιουνίου 2021 χωρίς περαιτέρω παράταση. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην αναξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία εδώ και τρεις μήνες δεν ξεκίνησε καν την συζήτηση για επίλυση θεσμικών προβλημάτων του κλάδου, όπως γραπτώς είχε δεσμευτεί ο υπουργός κ. Κοντοζαμάνης. Η μη τήρηση της υπογραφής της κυβέρνησης έρχεται να ακολουθήσει την προηγούμενη μη τήρηση της υπογραφής της σχετικά μα την διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Αν η κυβέρνηση είχε στοιχειωδώς την θέληση να προχωρήσει στην επίλυση οποιουδήποτε σοβαρού προβλήματος θα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον να συζητά μαζί μας. Αντί για αυτό, τρεις μέρες πριν από την λήξη της παράτασης που δόθηκε από τους φαρμακοποιούς, συναισθανόμενοι την αγωνία μαθητών και οικογενειών τους, αποφασίσαμε αντί για 6 Ιουνίου που έληγε η συμφωνία, να τελειώσει στις 19 Ιουνίου. Ως εδώ με τις αδιαφανείς συμφωνίες με την κυβέρνηση, που οδήγησαν σε διασυρμό του κλάδου.Οι φαρμακοποιοί θα διεκδικήσουν δυναμικά την επίλυση των θεσμικών τους αιτημάτων».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου, οι φαρμακοποιοί της Πάτρας στην συντριπτική τους πλειοψηφία σταμάτησαν να χορηγούν δωρεάν self test, μετά από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας.

Η εξαίρεση των εμβολιασμένων

«Μέχρι και το τέλος Ιουνίου με τη διάθεση που έχουμε κάνει καλύπτουμε τις ανάγκες των δικαιούχων ομάδων σε self test. Για τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες, θα εστιάσουμε τη διάθεση των self test σε ομάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό, όπως είναι ο τουρισμός, οι νεότεροι άνθρωποι, οι ανεμβολίαστοι, ενώ θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση των self test οι εμβολιασμένοι. Για τα σημεία διανομής συζητάμε πρωτίστως με τους φαρμακοποιούς», είχε αποκαλύψει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος.

«Με τα self test ξεκινήσαμε από τις 12 Απριλίου, έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 27,5 εκατ. τεστ σε 4,5 εκατ. Έλληνες. Αυτό, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό και το τείχος ανοσίας που χτίζεται, έχει οδηγήσει σε ραγδαία αποκλιμάκωση των θετικών κρουσμάτων, 75% πτώση μέσα σε 2 μήνες, 65-70% πτώση στις νοσηλείες, σημαντική αποκλιμάκωση του δείκτη θετικότητας. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες της Ευρώπης που πραγματοποιούν τα περισσότερα τεστ. Συνεπώς είναι μια πετυχημένη πολιτική δημόσιας υγείας που αγκαλιάστηκε από τη μεγάλη μάζα των πολιτών», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος στο MEGA.