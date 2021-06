Self test: Σήμερα οι αποφάσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για τη δωρεάν διανομή τους

Σήμερα συνεδριάζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προκειμένου να αποφασίσει το εάν θα υπάρξει παράταση της δωρεάν διανομής των self test από τα φαρμακεία όλης της χώρας. Την ίδια στιγμή η τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Αχαΐας έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν τη δωρεάν διανομή των self test από τα φαρμακεία στις περιοχές τους.

Χαρακτηρίστηκες ήταν οι δηλώσεις του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κώστα Λουράντος ο οποίος είχε αναφέρει ότι «Τα φαρμακεία στην Αττική έχουν γονατίσει και από τα self test και από το AstraZeneca(...) Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια οι πελάτες, διότι πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία τρεις φορές για να πάρουν τα τρία self test και έρχονται και πολλοί που θέλουν να αλλάξουν το ραντεβού που είχαν κλείσει για εμβόλιο AstraZeneca και πρέπει να ψάχνουμε ραντεβού σε εμβολιαστικό κέντρο που κάνει άλλο εμβόλιο. Βρίσκουμε, λένε “αυτό είναι μακριά, άστο, θα το ξαναδούμε αργότερα”. Όλα αυτά δεν μπορούν να συνυπάρχουν με την δουλειά του φαρμακείου». Η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή διότι δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε ότι το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό της χώρας βρίσκεται στην Αττική και σε περίπτωση που τα φαρμακεία σταματήσουν να διανέμουν τα self test τότε η υγειονομική ασφάλεια στους χώρους εργασίας τίθεται σε κίνδυνο και το κόστος των τεστ μπορεί να επιβαρύνει τους εργαζόμενους.

Το «plan b» του υπουργείου

Στον αντίποδα το υπουργείο Υγείας επιθυμεί να συνεχιστεί η διανομή των δωρεάν self test διότι έτσι επιτυγχάνεται η υγειονομική επιτήρηση του πληθυσμού και θωρακίζεται η κοινωνία κατά του κορονοϊού. Για το συγκεκριμένο ζήτημα είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζάμανης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι είχαν ζητήσει από τον Πανελλήνιο Σύλλογο να συνεχιστεί η διανομή των τεστ και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ανεξαρτήτως με την απόφαση του Συλλόγου σήμερα, ήδη στο τραπέζι υπάρχει το «plan b» τουλάχιστον για Αχαΐα, το οποίο είναι η διάθεση των τεστ από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.