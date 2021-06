Συνεχίζεται η δωρεάν χορήγηση των self test από τα φαρμακεία όλης της χώρας, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Πλέον, οι πολίτες θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα φαρμακεία και να παραλαμβάνουν τέσσερα self test για κορονοϊό για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μιλώντας στο Reader.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Τσαπέκος, δίνει όλες τις διευκρινίσεις για τις αλλαγές που θα ισχύσουν στον τρόπο χορήγησης των self test.

Ο κ. Τσαπέκος εξηγεί ότι η χορήγηση των self test θα γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τέσσερα τεστ. Πλέον, self test θα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και όλοι οι πολίτες μεταξύ 18 με 30 χρονών. Από τη χορήγηση των τεστ θα εξαιρούνται όλοι οι πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και με τις δύο δόσεις. Στη συνέχεια διευκρινίζει ότι με τον καινούριο τρόπο που πρότεινε το υπουργείο Υγείας «δεν θα απασχολούμαστε πάρα πολύ και θα μπορούμε να εξυπηρετούμε και τους ασθενείς μας».

Η απόφαση καλύπτει όλους τους φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα

Παρά την απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο φαρμακευτικός σύλλογος Αττικής και ο φαρμακευτικός σύλλογος Αχαΐας, έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για τη συνέχιση της χορήγησης των self test από τα φαρμακεία. Για το θέμα αυτό ο κ. Τσαπέκος είπε χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν ερωτηματικά ακόμα για την Αττική και την Αχαΐα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η απόφαση του ΠΦΣ καλύπτει όλη την Ελλάδα και όποιον συνάδελφο φαρμακοποιό έχει την διάθεση να μπει σε αυτή την διαδικασία και να συνεχίσει την χορήγηση των self test. Αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα καθώς καλύπτονται και δεοντολογικά και νομικά».