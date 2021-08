Φωτιά στην Εύβοια: Η 81χρονη Παναγιώτα πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα διεθνών ΜΜΕ για την τραγωδία στις Γούβες

Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Τσακαλίδη που δείχνει την 81χρονη Παναγιώτα να βγαίνει κυνηγημένη από το σπίτι της στις Γούβες Ευβοίας με μια κραυγή στο πρόσωπό της από τις φωτιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Διεθνή ΜΜΕ με ανταποκρίσεις τους περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που περνούν εδώ και 8 ημέρες οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας, που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται.

Η γιαγιά Παναγιώτα, βλέποντας τη φωτιά να πλησιάζει το σπίτι της στις Γούβες Ευβοίας, φεύγει για να σωθεί. Είναι, ίσως, η πιο χαρακτηριστική φωτογραφία αυτής της τραγωδίας. Γιατί στο πρόσωπο της 81χρονης Παναγιώτας, κάθε πυρόπληκτος νιώθει σαν να βλέπει το δικό του δράμα. Ο Guardian χρησιμοποίησε τη φωτογραφία με τη γιαγιά Παναγιώτα για το πρωτοσέλιδό του, που έχει τίτλο: «Κλιματική κρίση: Αναπόφευκτο, πρωτοφανές και ανεπανόρθωτο».

Τα διεθνή πρακτορεία καλύπτουν την πύρινη λαίλαπα και την αγωνία των κατοίκων για την επόμενη μέρα. CNN, BBC, Guardian, Independent, Telegraph, Wall Street Journal, Reuters παρακολουθούν τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην Ελλάδα και μεταδίδουν διαρκώς τα νεότερα. Στα δημοσιεύματα τους, μάλιστα, φιλοξενούνται φωτογραφίες που δείχνουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στο πύρινο μέτωπο, βίντεο με μαρτυρίες των κατοίκων, στιγμιότυπα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών και πολλά ακόμη.

“It’s like a scene from an apocalyptic movie”



