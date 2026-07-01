40 βαθμοί, λιώνει το κορμί: Γιατί οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι μόνο η αρχή

Οι καύσωνες αποτελούν μία από τις πιο απτές απειλές που αντιμετωπίζει, στο σύγχρονο οικολογικό σκηνικό η Ευρώπη, αλλά και μία πραγματικότητα που θα πρέπει η Γηραιά Ήπειρος να αποδεχτεί ως κανονικότητα.

Όπως αναφέρει το The Conversation, αυτά τα επεισόδια ακραίας ζέστης συντελούν στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του αέρα σε όλο τον κόσμο, κάτι που είναι άμεσο αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι καύσωνες σαφώς υπήρχαν πάντα, αλλά στον 21ο αιώνα έχουν γίνει πιο συχνοί και έντονοι και διαρκούν περισσότερο. Όποιον ορισμό και αν χρησιμοποιούμε για τον «καύσωνα», ο κίνδυνος εμφάνισής του έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σύγκριση με τον περασμένο αιώνα.

Καύσωνες: Τα πρόσφατα ρεκόρ της Ευρώπης

Χρόνο με το χρόνο, τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη την Ευρώπη καταρρίπτονται και δείχνουν ξεκάθαρα ότι γίνονται πιο σοβαρά.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες των 40°C δεν αφορούν πλέον μόνο τη Μεσόγειο - πλέον φτάνουν στο Παρίσι, τη νότια Αγγλία και τη βόρεια Γερμανία, μεταξύ άλλων περιοχών.

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Το ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία, με θερμοκρασία 46°C, καταγράφηκε στο Vérargues, κοντά στο Μονπελιέ, κατά τη διάρκεια του καύσωνα του 2019.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πόλη Coningsby στο Lincolnshire έφτασε τους 40°C κατά τη διάρκεια του καύσωνα του 2022, και η βόρεια γερμανική πόλη του Αμβούργου έφτασε τους 40,1°C περίπου την ίδια εποχή.

Το συνολικό ευρωπαϊκό ρεκόρ κατέχουν οι Συρακούσες, στη Σικελία: 48,8°C στις 11 Αυγούστου 2021. Το ρεκόρ θερμοκρασίας της Ισπανίας, με θερμοκρασία 47,6°C, στη La Rambla της Κόρδοβα στις 14 Αυγούστου 2021, δεν απέχει πολύ.

Καύσωνες: Πιο καυτοί, πιο διαρκείς από ποτέ

Αυτά τα αρχεία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: προέρχονται όλα από τον 21ο αιώνα και όλα συγκρίνονται με μακροπρόθεσμα δεδομένα που σε ορισμένες περιπτώσεις εκτείνονται σε διάστημα άνω του ενός αιώνα.

Τον 21ο αιώνα, τα κύματα καύσωνα έχουν επίσης γίνει μεγαλύτερα σε διάρκεια, πράγμα που σημαίνει ότι διαρκούν περισσότερες ημέρες πάνω από το όριο της υπερβολικής ζέστης, και εμφανίζονται νωρίτερα μέσα στο έτος από ό,τι τον προηγούμενο αιώνα.

Φέτος έδειξε ότι ακόμη και ο Μάιος μπορεί πλέον να φέρει σημαντική ζέστη . Οι καύσωνες του Ιουνίου δεν είναι πλέον σπάνιοι, όπως είδαμε τόσο τον Ιούνιο του 2019 όσο και φέτος, με τον πιο πρόσφατο να χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν μέχρι αργά το βράδυ.

Η νέα πραγματικότητα

Τα νωρίτερα καλοκαίρια, και μαζί τους ο κίνδυνος καύσωνα, προκαλούν χάος στο σχολικό πρόγραμμα. Στην Ισπανία ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα της σχολικής χρονιάς, η θερμοκρασία στις τάξεις συχνά δυσχεραίνει τη μάθηση και τη μελέτη.

Τα μεγαλύτερα σε διάρκεια καλοκαίρια σημαίνουν ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και τον Σεπτέμβριο.

Συνεπώς, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν περιορίζονται μόνο σε προφανείς τομείς όπως η γεωργία, αλλά επηρεάζουν σχεδόν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας.

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Έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στη διαβίωση, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Ο καύσωνας του 2003, για παράδειγμα, προκάλεσε περίπου 70.000 θανάτους. Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Ιταλία με περίπου 20.000, η ​​Γαλλία με 15.000, η ​​Ισπανία με 12.000 και η Γερμανία με πάνω από 9.000.

Το κύμα καύσωνα του 2003 έπιασε εξ αίφνης τους κατοίκους και τις αρχές αυτών των χωρών. Ήταν ελάχιστα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που ήταν πρακτικά πρωτοφανείς στη βόρεια Ευρώπη και κατέληξαν να είναι πιο έντονες από ό,τι έχει συνηθίσει ακόμη και η νότια Ευρώπη.

Υπάρχουν πλέον αυξανόμενες εκκλήσεις προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει την κλιματική κρίση ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, με την Ευρώπη να είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως.