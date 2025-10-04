50 μήνες φυλάκισης η καταδίκη του Sean Diddy: Ικετεύει τον Τραμπ για έλεος - «Δεν είμαι κακός άνθρωπος»

Σε 50 μήνες φυλάκισης, για δύο υποθέσεις πορνείας, καταδικάστηκε ο ράπερ Sean «Diddy» Combs, με τους δικηγόρους του να ασκούν πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ να τού απονείμει προεδρική χάρη για να αποφυλακιστεί.

Ο διάσημος ράπερ υποστήριξε στο δικαστήριο με επιστολή που ανέγνωσε ότι έκανε ό,τι έκανε λόγω εθισμού στα ναρκωτικά, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές πως θέλει να επιστρέψει στη ζωή που απολάμβανε πριν τη φυλάκιση, πλην των ενεργειών για τις οποίες κατηγορήθηκε.

Διαβάστε ακόμα: Το τέρας με χειροπέδες πριν την ανακοίνωση της ποινής: Πόσο καιρό θα μείνει στη φυλακή ο Diddy

«Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο. Μισώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, έχω απογυμνωθεί. Λυπάμαι πραγματικά για όλα», είπε σύμφωνα με το BBC, τονίζοντας ότι «δεν είμαι κακός άνθρωπος» και πως «ικετεύω για έλεος».

Παρά τα δάκρυα στα μάτια και τα όσα ανέφερε, ο ομοσπονδιακός δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν είπε: «Γιατί κράτησε τόσο πολύ; Επειδή είχατε τη δύναμη και τους πόρους να συνεχίσετε, και επειδή δεν σας συνέλαβαν».

Ο Diddy μπορεί να καταδικάστηκε, αλλά η νομική του ομάδα ασκεί πιέσεις στον Τραμπ για να δώσει προεδρική χάρη, καθώς οι δύο άνδρες στο παρελθόν ήταν φίλοι, ενώ ο ράπερ φέρεται να τον στήριξε στις τελευταίες εκλογές.

Ο Τραμπ στο παρελθόν ως κοσμικός επιχειρηματίας είχε έρθει σε επαφή με τον Diddy στα μέσα της δεκαετίας του 1990, καθώς ο δεύτερος μεσουρανούσε στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.

Έκτοτε, ο Τραμπ τον αποκαλούσε «πολύ καλό φίλο», αλλά οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν όταν το 2020 υποστήριξε στις εκλογές τον Τζο Μπάιντεν.

Μετά τη δίωξή του όμως, άλλαξε στάση, υποστηρίζοντας ότι διώκεται με πολιτική εντολή, αφήγημα που χρησιμοποίησε και ο Τραμπ όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.