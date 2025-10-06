Αδιανόητη τραγωδία στο Τέξας: Μητέρα πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της και σκότωσε τα δύο

Μια μητέρα από το Τέξας, πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της το Σαββατοκύριακο, σκοτώνοντας δύο από αυτά.

Η 31χρονη μητέρα κατηγορείται για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και δύο κατηγορίες επιβαρυντικής επίθεσης με θανατηφόρο όπλο, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Μπραζόρια, Μπο Στόλμαν. Η γυναίκα κρατείται με εγγύηση 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δύο από τα παιδιά, ηλικίας 13 και 4 ετών, δέχτηκαν θανάσιμα πυροβολισμούς μέσα σε όχημα το Σάββατο. Τα άλλα παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση» αφού μεταφέρθηκαν με ιατρικό ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής του Χιούστον, δήλωσε ο Στόλμαν.

Η μητέρα των παιδιών κάλεσε το «911» για να ειδοποιήσει τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς. Οι αρχές βρήκαν το όπλο στο σημείο.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε μια παράλογη τραγωδία όπως αυτή, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο Στόλμαν.

Η μητέρα είναι κάτοικος της κομητείας Μοντγκόμερι, βόρεια του Χιούστον, είπε.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο Άνγκλετον, μια πόλη περίπου 19.500 κατοίκων, η οποία αποτελεί την έδρα της κομητείας Μπραζόρια. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον.