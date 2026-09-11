Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα μετονομαστεί σε «Ντόλι Πάρτον»

Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ, στο Τενεσί των ΗΠΑ, την πόλη που θεωρείται «κοιτίδα» της κάντρι μουσικής, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μετονομαστεί προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον. Η θρυλική τραγουδίστρια και μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του είδους έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

«Καθώς μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασισθεί, εργαζόμαστε στενά με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν το όνομα και η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Metropolitan Nashville Airport Authority, η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (BNA).

Nashville International Airport in Tennessee will be renamed Dolly Parton International Airport in honor of the late singer, NewsChannel 5 reports. pic.twitter.com/3LVFJevON6 — Open Source Intel (@Osint613) September 11, 2026 .

Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα τιμήσει τη Ντόλι Πάρτον, εξετάζοντας την ενσωμάτωση του ονόματος και της κληρονομιάς της στη νέα ονομασία.

Επισήμανε πως η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα σε μια ψηφοφορία, όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Η Ντόλι Πάρτον πέθανε την 25η Αυγούστου του 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.