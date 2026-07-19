Αεροσυνοδός προειδοποιεί: Η «ακίνδυνη» συνήθεια των επιβατών που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

Μια πρώην αεροσυνοδός προειδοποιεί σχετικά με μια συνηθισμένη συνήθεια κατά τις αεροπορικές πτήσεις, την οποία πολλοί επιβάτες θεωρούν αβλαβή. H ίδια λέει ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, παρότι φαίνεται εντελώς ακίνδυνη. Η Jeenie Weenie προειδοποίησε μέσω βίντεο που έκανε στο TikTok, υπενθυμίζοντας στους επιβάτες να παραμένουν καθισμένοι με τις ζώνες ασφαλείας τους δεμένες έως ότου το αεροσκάφος φτάσει στην πύλη και ο κυβερνήτης σβήσει την ένδειξη «Δέστε τις ζώνες σας».

Αν και πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν ότι είναι ασφαλές να σηκωθούν όρθιοι μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο, εξήγησε ότι το αεροσκάφος εξακολουθεί να κινείται κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης και μπορεί να φρενάρει ξαφνικά ή να κάνει απρόβλεπτες κινήσεις. Ακόμη και σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες, αυτές οι κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν την απώλεια ισορροπίας στους επιβάτες που στέκονται όρθιοι και να τους προκαλέσουν τραυματισμούς.

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Ποια είναι η προειδοποίηση;

Απεικονίζοντας μια σκηνή που είναι πολύ συνηθισμένη στις πτήσεις σήμερα, η σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα αεροπλάνο που μόλις προσγειώθηκε. Μια αεροσυνοδός υπενθυμίζει ευγενικά σε έναν επιβάτη: «Παρακαλώ, καθίστε και φορέστε τη ζώνη ασφαλείας σας μέχρι να φτάσουμε στην πύλη και ο κυβερνήτης να σβήσει την ένδειξη της ζώνης ασφαλείας».

Ο επιβάτης, ανυπόμονος να αποβιβαστεί, αμφισβητεί την οδηγία: «Γιατί; Έχουμε προσγειωθεί».

Η αεροσυνοδός εξηγεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί: «Ναι, αλλά ακόμα κινούμαστε και δεν είναι ασφαλές».

Πιεζόμενος από την επείγουσα ανάγκη να προλάβει την επόμενη πτήση του, ο επιβάτης ζητά να αποβιβαστεί γρήγορα, αλλά η αεροσυνοδός τονίζει: «Το να σηκωθείτε όρθιοι δεν θα σας βοηθήσει να βγείτε πρώτοι από το αεροπλάνο».

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Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες αντ’ αυτού;

Για τους επιβάτες που σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να προετοιμαστούν πριν από την προσγείωση, αντί να στέκονται στο διάδρομο ενώ το αεροσκάφος κινείται ακόμα. Αυτό σημαίνει να έχουν τα απαραίτητα αντικείμενα σε προσιτή απόσταση όπου είναι δυνατόν, να αφήνουν επιπλέον χρόνο μεταξύ των ανταποκρίσεων όπου το επιτρέπουν τα σχέδια, και να μιλούν με το πλήρωμα καμπίνας πριν από την προσγείωση αν υπάρχει πιεστική πτήση συνέχισης ή επείγον ζήτημα σχετικά με την ανταπόκριση.

Ένας εκπρόσωπος των ταξιδιωτικών εμπειρογνωμόνων Lapland Famille δήλωσε: «Είναι μία από αυτές τις συνήθειες που έχουν τόσοι πολλοί ταξιδιώτες, η οποία φαίνεται αβλαβής εκείνη τη στιγμή, αλλά ενέχει πραγματικό κίνδυνο. Τα αεροσκάφη δεν σταματούν αμέσως μετά την προσγείωση και ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες κύλισης, μια απροσδόκητη κίνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πτώση.

Η προειδοποίηση αυτή έχει σημασία και για τις οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά, καθώς το τελικό στάδιο μιας πτήσης μπορεί να είναι μια από τις στιγμές που οι επιβάτες είναι πιο ανυπόμονοι να κινηθούν, να παραλάβουν τις αποσκευές τους και να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος.