Η κρυφή λέξη που έχουν οι αεροσυνοδοί για να «βαθμολογούν» του ωραίους επιβάτες

Οι αεροσυνοδοί έχουν μία δύσκολη δουλειά, και σίγουρα η βάρδια δεν βγαίνει μόνο με ορθοστασία, αλλά και με κουβεντούλα, αστεία, άντε και λίγο...οφθαλμόλουτρο.

Βέβαια αν ήσουν αεροσυνοδός και σφυρούσες με νόημα μπροστά από κάθε γοητευτικό/-ή επιβάτη που περνά, δεν θα στέριωνες για πολύ σε αυτή τη θέση. Για αυτό, οι εργαζόμενοι του κλάδου έχουν εφεύρει μια διακριτική μέθοδο για να ειδοποιούν τους συναδέλφους, όταν κυκλοφορεί μία «ωραία ύπαρξη» στην καμπίνα.

Συγκεκριμένα, οι αεροσυνοδοί χρησιμοποιούν δύο κωδικοποιημένες εκφράσεις για να σηματοδοτήσουν το ρομαντικό τους ενδιαφέρον, όπως γράφει η Daily Express.

Πώς κάνουν «καμάκι» οι αεροσυνοδοί

«Αν τους ακούσετε να αναφέρονται σε κάποιον ως «Μπομπ», χρησιμοποιούν το μυστικό ακρωνύμιο «babe on board» (μωρουδέλο στο κατάστρωμα). Όταν αποβιβάζεστε από το αεροσκάφος, αν η αεροσυνοδός σας πει «cheerio», αυτό σημαίνει ακόμα και πως ενδιαφέρονται ρομαντικά, δήλωσε μια αεροσυνοδός, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

Διαβάστε ακόμα: Οι κληρονόμοι του Μαραντόνα δίνουν ζωή στο όνομά του: Δημιουργούν το brand «Maradona»

«Πάντα τρέχουμε πίσω στην κουζίνα και ενημερώνουμε το υπόλοιπο πλήρωμα για το πού κάθεται κάθε σέξι επιβάτης. Θα είμαστε πολύ ευγενικοί μαζί τους και θα τους κεράσουμε κιόλας. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αριθμοί τηλεφώνου έχουν σίγουρα γραφτεί σε χαρτοπετσέτες», αναφέρει.

Η Sherry Martin Peters, έμπειρο μέλος του πληρώματος καμπίνας και ιδρύτρια της Atlas, εξηγεί ότι κάτω από την επαγγελματική τους ένδυση, αυτή και οι συνάδελφοί της ζουν συναρπαστικές ζωές.

«Είμαι αεροσυνοδός διεθνούς αεροπορίας εδώ και 26 χρόνια και οι επιβάτες βλέπουν μόνο την χαμογελαστή, στιλπνή εκδοχή μας - αλλά υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα πίσω από αυτή την εικόνα», είπε στην Mirror.

«Μιλάμε με ακρωνύμια επειδή η ορολογία των αεροπορικών εταιρειών γίνεται η μητρική της γλώσσα. Τα ταξίδια δεν περιγράφονται με βάση τις ημέρες, αλλά με βάση την πόλη: "Πετάω στην Αθήνα αυτόν τον μήνα".

Υπάρχουν πολλοί άλλοι μυστικοί κωδικοί που χρησιμοποιούν τα μέλη του πληρώματος καμπίνας όταν συζητούν διακριτικά με τους επιβάτες μεταξύ τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Γοργόνα: Ένα παιχνιδιάρικο αλλά παθητικο-επιθετικό παρατσούκλι για έναν επιβάτη που σκόπιμα απλώνεται σε άδεια καθίσματα για να αποτρέψει τους άλλους από το να καθίσουν στη σειρά τους.

Κωδικός 300 / Άγγελος: Αυτά υποδεικνύουν ότι κάποιος έχει πεθάνει στο πλοίο.

ABP: μεταφράζεται ως «ικανοί επιβάτες». Πρόκειται για άτομα που αναζητά το πλήρωμα μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ψείρες Πύλης: Αυτός ο όρος αναφέρεται σε επιβάτες, συχνά άπειρους, οι οποίοι συνωστίζονται ή σχηματίζουν ουρά σε μια πύλη σε ένα αεροδρόμιο, αποκλείοντας εντελώς την περιοχή επιβίβασης και εμποδίζοντας τους επιβάτες της Πρώτης και της Διακεκριμένης Θέσης να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο όταν τους επιτρέπεται.