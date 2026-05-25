Αφήνει ανοιχτό παράθυρο το Ιράν, αλλά πατάει φρένο: «Υπάρχει πρόοδος, αλλά όχι συμφωνία»

Η Τεχεράνη έστειλε νέο μήνυμα πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν σημειώσει πρόοδο, χωρίς ωστόσο να βρίσκονται ακόμη κοντά στην τελική υπογραφή συμφωνίας, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι Ιράν και ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε κοινό έδαφος για «μεγάλο μέρος» των ζητημάτων που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται άμεσα συμφωνία.

«Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε κοινή βάση σε αρκετά θέματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε αυτή τη φάση το βασικό ενδιαφέρον της Τεχεράνης δεν αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή.

«Σε αυτό το στάδιο δεν συζητούμε για το πυρηνικό ζήτημα. Η προτεραιότητά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου», σημείωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ιρανική πλευρά δεν επηρεάζεται από πιέσεις ή απειλές, αφήνοντας αιχμές για την επικοινωνιακή τακτική της Ουάσινγκτον.

«Οι απειλές, οι πιέσεις και τα αφηγήματα αποτελούν μέρος της πολιτικής σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Εμείς επικεντρωνόμαστε στα πραγματικά γεγονότα και συνεχίζουμε τη δουλειά μας», δήλωσε.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί καθυστερεί η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: «Μπορεί να κλείσει ακόμη και σήμερα», λέει ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο Μπαγκάι εξέφρασε εκ νέου τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις πως η αμερικανική πλευρά θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε περίπτωση συμφωνίας.

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά του συμφέροντα «με τον τρόπο που το ίδιο θεωρεί κατάλληλο».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, σημαντικό ρόλο στην πρόοδο των τελευταίων εβδομάδων έχει διαδραματίσει η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, ενώ αποκάλυψε ότι στις συνομιλίες περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Lebanon.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί ευθύνη των παράκτιων κρατών.

Όπως είπε, η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιβάλει διόδια στη ναυσιπλοΐα, αν και σημείωσε πως «είναι φυσιολογικό οι υπηρεσίες που παρέχονται να έχουν κάποιο αντίτιμο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Ιράν βρίσκεται σε επαφή με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μπαγκάι προειδοποίησε ακόμη ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσει να υπονομεύσει τη διαπραγματευτική διαδικασία, ειδικά μετά την πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Μπέτζαμιν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σιωνιστική οντότητα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει τη συμφωνία και αναμένουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λόγω ζητήματος που σχετίζεται με τη χορήγηση βίζας από τις ΗΠΑ.