Στάση αναμονής και αβεβαιότητα επικρατούν τις τελευταίες ώρες γύρω από το ενδεχόμενο επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Παρά τα συγκρατημένα αισιόδοξα μηνύματα και τις αναφορές περί «σημαντικής προόδου» στις διαπραγματεύσεις, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία. Μάλιστα, το απόγευμα της Κυριακής αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε πως «θα χρειαστούν ακόμη μερικές ημέρες» για να υπάρξει κατάληξη.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι παραμένουν «ένα ή δύο» βασικά σημεία διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να εγείρει ενστάσεις σε κρίσιμες ρήτρες της υπό διαμόρφωση συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως σημειώνει το μέσο, «παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί τελικά η συμφωνία».

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

«Αν καταλήξω σε συμφωνία με το Ιράν, θα πρόκειται για μια σωστή συμφωνία, όχι σαν εκείνη της εποχής Ομπάμα, που έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά και άνοιξε τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η δική μας συμφωνία είναι το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ακόμη το πλήρες περιεχόμενό της, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio δήλωσε στους New York Times ότι μια συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε «72 ώρες».

Ο ίδιος ζήτησε να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις» για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και για τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως οι συνομιλίες βρίσκονται «πολύ κοντά στην ολοκλήρωση» και ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει το «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα έσπευσαν να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς αυτούς, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Τεχεράνης να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά θα επανέλθει σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε περίπου 30 ημέρες, χωρίς όμως να επιστρέψει πλήρως στην προηγούμενη κατάσταση.

Στο ζήτημα των πυρηνικών, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu τόνισε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να «εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή», ακόμη και μέσω απομάκρυνσης εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το Ιράν.

Το Tasnim, πάντως, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν έχει δεσμευτεί να παραδώσει πυρηνικά υλικά, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα δυτικών μέσων.

Αντίθετα, σύμφωνα με το Axios, η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων, καθώς και να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιό του.

Οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν επίσης ότι η πρόταση περιλαμβάνει πιθανή παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του Ιράν Masoud Pezeshkian επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ είχαμε ξεκαθαρίσει, και το επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αισιόδοξος ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.