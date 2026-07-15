Αγγλία - Αργεντινή: Γιατί ο πόλεμος των Φώκλαντ «στοιχειώνει» ακόμα τα δύο κράτη

Με αφορμή τον σημερινό ημιτελικό μεταξύ των «αιώνιων» εχθρών, δηλαδή της Αγγλίας και της Αργεντινής, έχουν επανέλθει οι μνήμες του παρελθόντος αναφορικά και με διαμάχες που δεν αφορούν τον αγωνιστικό χώρο, αλλά ...γεωπολιτικά παιχνίδια.

Τα δύο κράτη συγκρούστηκαν -κυριολεκτικά- και όχι απλά γηπεδικά στο Μουντιάλ στις 2 Απριλίου του 1982 που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φώκλαντ. Αυτή ήταν η ημερομηνία κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Αργεντινής εισέβαλαν στα Νησιά Φώκλαντ.

Λίγες εβδομάδες πριν, στις 19 Μαρτίου, οι συνεχιζόμενες εντάσεις σχετικά με την κυριαρχία των Νησιών Φώκλαντ, της Νότιας Γεωργίας και των Νήσων Νότιων Σάντουιτς εντάθηκαν, όταν μια ομάδα Αργεντινών εμπόρων παλαιοσίδερων ύψωσε την αργεντινική σημαία στο νησί της Νότιας Γεωργίας.

Αυτό συνέβη μετά την αποτυχία των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Αργεντινής σχετικά με την κυριότητα των νησιών.

Η απάντηση της Βρετανίας, με πρωθυπουργό την «Σιδηρά κυρία» Μάργκαρετ Θάτσερ, ήταν η συγκρότηση μιας ειδικής δύναμη 127 πλοίων για να πλεύσει προς τις Νήσους Φώκλαντ. Αυτή περιελάμβανε πολεμικά πλοία, εμπορικά πλοία που είχαν αναδιαμορφωθεί εσπευσμένα και κρουαζιερόπλοια, μεταξύ των οποίων και το Queen Elizabeth 2.

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Ο πόλεμος των Φώκλαντ ή Islas Malvinas κράτησε για 74 ημέρες και έληξε με την παράδοση των αργεντινικών δυνάμεων στις 14 Ιουνίου.Συνολικά, 255 μέλη των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ άλλα 777 τραυματίστηκαν, από την πλευρά της Αργεντινής σκοτώθηκαν 649 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πού βρίσκονται τα νησιά Φώκλαντ

Οι νήσοι Φωκλαντ έχουν καταλυτική γεωγραφική θέση, καθώς βρίσκονται στον νότιο Ατλαντικό και πριν την διάνοιξη της Διώρυγας του Παναμά το 1914 αποτελούσαν σημείο ανεφοδιασμού και προστασίας για τα πλοία που επιχειρούσαν να περάσουν απο το Ακρωτήριο Χορν, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Ακόμα και σήμερα το συγκεκριμένο σημείο είναι κρίσιμο στον γεωπολιτικό χάρτη, με την Αγγλία να διατηρεί στρατιωτική βάση εκεί, ενώ το 99,8% των κατοικών είναι υπέρ του καθεστώτος της Βρετανίας.

Επιπλέον το ζήτημα παραμένει άλυτο μετά από τόσα χρόνια, με τις δύο χώρες να βρίσκοναι σε διπλωματική σύγκρουση, καθώς τον έλεγχο διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αργεντινή επιμένει στην διεκδίκηση της κυριαρχίας.

Η διαμάχη στα γήπεδα

Η συγκεκριμένη διαμάχη φαίνεται να επισκιάζει τις αθλητικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο κρατών. Στο Μουντιάλ του 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε ένα από τα πιο σπουδαία γκολ της ιστορίας του ποδοσφαίρου (σ.σ το πρώτο έμεινε γνωστό ως το «χέρι του Θεού»), γεγονός που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως εκδίκηση για τον πόλεμο των κρατών.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, ενόψει του σημερινού (15/07) ημιτελικού, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους αναφορικά με την διαχρονική διαμάχη, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, λέγοντας: «Είναι μόνο ένας αγώνας ποδοσφαίρου, ας μην ψάχνουμε κάτι άλλο».

Μετά τον θρίαμβο επί της Ελβετίας με 3-1, οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» πανηγύρισαν στα αποδυτήρια τραγουδώντας συνθήματα αφιερωμένα στα νησιά: «Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο, για την τελευταία του Λέο».