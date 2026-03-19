«Άχρηστος φίλος προς ενοικίαση»: Ο Σότζι Μοριμότο βγάζει 80.000 τον χρόνο με το πιο χαλαρό επάγγελμα

Όταν ο Σότζι Μοριμότο απολύθηκε από τη δουλειά του το 2018, ο προϊστάμενός του τον είχε επικρίνει για έλλειψη πρωτοβουλίας και για το ότι «δεν έκανε τίποτα» που να έχει αξία για την εταιρεία.

Η ειρωνεία είναι πως ο κάποτε Ιάπωνας «υπαλληλάκος», τώρα 41 ετών, έκτοτε έχει δημιουργήσει μια επικερδή καριέρα βασισμένη ακριβώς στο να μην κάνει τίποτα, όπως αναφέρει το CNBC.

Η δουλειά του Morimoto περιλαμβάνει το να ενοικιάζει, κυριολεκτικά, τον εαυτό του σε αγνώστους που αναζητούν την παρέα κάποιου για σχεδόν οτιδήποτε.

Σότζι Μοριμότο - Επαγγελματίας...«άχρηστος φίλος»

Αυτά τα αιτήματα μπορεί να κυμαίνονται από την αναμονή ενός μαραθωνοδρόμου στη γραμμή τερματισμού, μέχρι την βιντεοκλήση ενώ μια βαριεστημένη πελάτισσα ανακαινίζει και καθαρίζει το δωμάτιό της.

Διαβάστε ακόμα: Λίβανος: Η στιγμή που ισραηλινός πύραυλος τραυματίζει δημοσιογράφο - Η αντίδραση της Ζαχάροβα

Κάποτε, μια πελάτισσα που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει μια συναυλία με έναν φίλο, νοίκιασε τον Μοριμότο για να πάρει τη θέση του.

Από το πιο γελοίο μέχρι το πιο συνηθισμένο, ο Μοριμότο απλώς θα εμφανιστεί και «δεν θα κάνει τίποτα» άλλο από αυτό που του ζητήθηκε, αν και τραβά «κόκκινη γραμμή» σε ατιήματα σξουαλικού περιεχομένου.

«Έχω βρεθεί σε αντικειμενικά δύσκολες καταστάσεις, όπως να στέκομαι στην ουρά κάτω από τον καυτό ήλιο, να στέκομαι για ώρες στο κρύο, να πηγαίνω σε πάρτι μόνο με αγνώστους και να στέκομαι μόνος μου σε μια σκηνή μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό χωρίς να κάνω τίποτα», δήλωσε ο πατέρας ενός επτάχρονου στο CNBC Make It.

«Ωστόσο, όποια ατυχία κι αν έχω βιώσει, νιώθω ότι είναι κάτι ξεχωριστό που συνέβη μόνο και μόνο επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, οπότε μπορώ ακόμα να την εκτιμώ», είπε.

Η μεγαλύτερη και πιο παράταιρη «υπηρεσία» του Μοριμότο ήταν ένα ταξίδι 17 ωρών στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή, από άκρη σε άκρη, από νωρίς το πρωί μέχρι το τελευταίο τρένο. «Κάναμε 13 γύρους στη γραμμή Yamanote (σιδηροδρομικός σταθμός)», είπε.

Τού έχουν επίσης υποβληθεί αρκετά αιτήματα να κάθεται απλώς και να ακούει τα παράπονα των πελατών για τη ζωή τους. Ωστόσο, όταν πρόκειται για συζητήσεις, ο Morimoto προσφέρει τις ελάχιστες και τις πιο απλές απαντήσεις. Με άλλα λόγια, γνέφει καταφατικά και ακούει προσεκτικά, αλλά φροντίζει να μην αναλαμβάνει τον ρόλο του θεραπευτή.

Ο Μοριμότο δήλωσε στο CNBC ότι λαμβάνει περίπου 1.000 αιτήματα ετησίως και αφήνει τους πελάτες του να αποφασίσουν πόσο θα τον πληρώσουν. Χρέωνε μια σταθερή τιμή μεταξύ 10.000 και 30.000 γιεν (65 έως 195 δολάρια) για μια συνεδρία δύο έως τριών ωρών και κέρδισε περίπου 80.000 δολάρια πέρυσι.