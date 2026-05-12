Αιχμές Φιντάν προς ΗΠΑ και Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο»

Ο Χακάν Φιντάν | AP
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε από την Ντόχα ότι η Άγκυρα στηρίζει πλήρως τις διεθνείς προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας πως η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο».

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος με το Ιράν και η ένταση στον Κόλπο έχουν περιορίσει σημαντικά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα κράτη της περιοχής.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια και τις εμπορικές ροές, ενώ επανέλαβε ότι η Τουρκία υποστηρίζει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αποκλιμάκωση.

ΚΟΣΜΟΣ