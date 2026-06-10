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Αιματοκύλισμα στο Γιοχάνεσμπουργκ: 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από ένοπλη επίθεση

Η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό περισσοτέρων από 10 ατόμων για την ένοπλη επίθεση στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

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Αστυνομία στο Γιοχάνεσμπουργκ
Αστυνομία στο Γιοχάνεσμπουργκ | EPA/KIM LUDBROOK/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (09/06), όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε έναν άτυπο οικισμό στο Κλίβελαντ, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με την ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους, μετά την πολύνεκρη επίθεση, το κίνητρο της οποία παραμένει αδιευκρίνιστο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό όχημα, εισήλθαν στον οικισμό από δύο σημεία και άνοιξαν πυρ, πριν επιβιβαστούν πάλι στο ίδιο αυτοκίνητο και το σκάσουν. 

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με μέσο όρο περίπου 60 την ημέρα.

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