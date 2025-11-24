Αιθιοπία: Ηφαίστειο «ξύπνησε» μετά από χιλιάδες χρόνια - Συναγερμός για το σύννεφο τέφρας

Ενεργό ξανά μετά από χιλιετίες αδράνειας το ηφαίστειο Hayli Gubbi, ένα από τα λιγότερο γνωστά ηφαίστεια της οροσειράς Erta Ale, στη βορειοανατολική Αιθιοπία.

Το επί αιώνες κοιμώμενο ηφαίστειο «ξύπνησε» βίαια σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σημειώνοντας την πρώτη του καταγεγραμμένη έκρηξη, καθώς δεν υπάρχει κανένα ιστορικό προηγούμενης δραστηριότητάς του.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου στις 08:30 (τοπική ώρα) και θεωρείται η πρώτη δραστηριότητα του ηφαιστείου εδώ και πιθανώς χιλιάδες χρόνια, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Αιθιοπία: Επικίνδυνη η τέφρα από το ηφαίστειο

Η κορυφή βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Danakil, όπου η έκρηξη επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.

Αναλυτές που παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο ανέφεραν έναν τεράστιο πίδακα τέφρας, ο οποίος εκτιμάται ότι έφτασε σε ύψος 13 έως 15 χιλιομέτρων. Έκτοτε, το νέφος μετακινείται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης και του Ομάν.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στο Μέμφις: «Φράκαραν» οι φυλακές από τις συλλήψεις της ομάδας «κρούσης» του Τραμπ

Ο καθηγητής Σάιμον Κάρν, ηφαιστειολόγος, επιβεβαίωσε την έκρηξη μέσω δορυφορικών εικόνων, αναφέροντας μεγάλη εκπομπή διοξειδίου του θείου (SO₂).

Το SO₂ αποτελεί βασικό δείκτη εκρηκτικής ηφαιστειακής δραστηριότητας και απελευθερώνεται όταν μάγμα ανεβαίνει κοντά στην επιφάνεια ή κατά τη διάρκεια εκρήξεων. Αυξημένα επίπεδα SO₂ αποτελούν ένδειξη επικείμενης ισχυρής έκρηξης και μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ηφαιστειακής ομίχλης.

Το Κέντρο Συμβουλών για Ηφαιστειακή Τέφρα της Τουλούζης (VAAC) εξέδωσε οδηγίες για την αεροπορία, παρακολουθώντας τη διασπορά της τέφρας στις γύρω περιοχές.

Το Hayli Gubbi είναι ασπιδοειδές ηφαίστειο στην περιοχή Afar της Αιθιοπίας και αποτελεί το νοτιότερο ηφαίστειο της οροσειράς Erta Ale. Παρότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή ηφαιστειακή ζώνη, το ίδιο το ηφαίστειο ήταν «σιωπηλό» για χιλιετίες.

Γεωλογικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει εκραγεί σε όλη τη διάρκεια του Ολόκαινου, δηλαδή τα τελευταία 10.000 χρόνια, γεγονός που καθιστά την τωρινή δραστηριότητα εξαιρετικά σημαντική.

Καθώς η περιοχή είναι εξαιρετικά απομονωμένη και θεωρείται ένα από τα πιο θερμά και δυσπρόσιτα μέρη της Γης, οι επίγειες παρατηρήσεις είναι πολύ περιορισμένες. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει άμεσες επιπτώσεις, αλλά παρακολουθούν στενά την κατάσταση μέσω δορυφόρων.