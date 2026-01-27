Ακόμα πιο κοντά στα «μεσάνυχτα» το Ρολόι της Αποκάλυψης: Οι κρίσεις που γύρισαν τον δείκτη

Οι δείκτες στο Ρολόι της Αποκάλυψης, που συμβολίζει από το 1947 την εγγύτητα μιας παγκόσμιας καταστροφής, πλησίασαν σήμερα περισσότερο από ποτέ στα «μεσάνυχτα», την ώρα που οι ανησυχίες εντείνονται για τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και την παραπληροφόρηση.

Το Bulletin of the Atomic Scientists όρισε την ώρα στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, ήτοι τέσσερα δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Αυτή η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερη θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει διαταράξει την παγκόσμια τάξη, διατάζοντας μονομερείς επιθέσεις και αποσύροντας τις ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς.

Ρολόι της Αποκάλυψης - Ποιοι σπρώχνουν τους δείκτες

Η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες έχουν «γίνει ολοένα και πιο επιθετικές, εχθρικές και εθνικιστικές», ανέφερε αυτή η ομάδα επιστημόνων σε ένα δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε την αλλαγή του χρόνου, η οποία αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις μιας επιτροπής που περιλαμβάνει οκτώ βραβευθέντες με βραβείο Νόμπελ.

«Οι διεθνείς συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με κόπο καταρρέουν, επιταχύνοντας έναν ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων όπου ο νικητής τα παίρνει όλα, υπονομεύοντας τη διεθνή συνεργασία που είναι αναγκαία για τη μείωση των κινδύνων του πυρηνικού πολέμου, της κλιματικής αλλαγής, της καταχρηστικής χρήσης των βιοτεχνολογιών, της ενδεχόμενης απειλής της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων κινδύνων της "Αποκάλυψης"», υπογράμμισαν.

Επιπλέον, η επιτροπή προειδοποιεί για τους αυξημένους κινδύνους μιας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών, την ώρα που η συνθήκη New Start για τη μείωση των πυρηνικών όπλων μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ρωσία αναμένεται να λήξει την επόμενη εβδομάδα και ο Τραμπ ασκεί πιέσεις για την τοποθέτηση ενός πολυδάπανου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, του «Χρυσού Θόλου».

Επιπρόσθετα, επισημαίνει το επίπεδο ρεκόρ των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασικού παράγοντα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εκεί, επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε ριζικά την αμερικανική πολιτική αναφορικά με τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Ζούμε έναν Αρμαγεδδώνα της πληροφορίας, η κρίση που υποβόσκει σε όλες τις κρίσης, και τροφοδοτείται από μια επιθετική τεχνολογία η οποία μεταδίδει τα ψέματα ταχύτερα από τα γεγονότα και επωφελείται από τις διαιρέσεις μας», δήλωσε η Μαρία Ρέσσα, ερευνητική δημοσιογράφος από τις Φιλιππίνες και τιμηθείσα με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2021.

Το ρολόι του τέλους του κόσμου, όπως ορισμένες φορές αποκαλείται, αυτό ο μεταφορικός δείκτης, δημιουργήθηκε το 1947 μπροστά στην άνοδο του πυρηνικού κινδύνου και τη σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατοπέδων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Τη χρονιά που δημιουργήθηκε, το ρολόι είχε οριστεί σε επτά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Έκτοτε, τα μέλη αυτού του οργανισμού, με έδρα το Σικάγο, διεύρυναν τα κριτήρια για να συμπεριλάβουν, για παράδειγμα, τις πανδημίες, την κλιματική κρίση ή τις εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Το Bulletin of the Atomic Scientists συστάθηκε το 1945 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και επιστήμονες που είχαν εργαστεί στο πρόγραμμα "Manhattan", που κατασκεύασε την πρώτη ατομική βόμβα. Η ομάδα των ειδικών ορίζει κάθε χρόνο τη νέα ώρα.