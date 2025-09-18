Ακομμάτιστοι, συνδικαλιστές, μετανάστες: Ποιοι απεργούν σήμερα στη Γαλλία

Ένα πολύσύνθετο «μωσαϊκό» ανθρώπων με κοινό αίτημα την ακρίβεια, συνέπεια του πληθωρισμού, και την αδιαφορία της κυβέρνησης Μακρόν ως προς τις συνθήκες διαβίωσής τους, συμμετέχει σήμερα στις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν με Γάλλους πολίτες που απεργούν σήμερα, σχηματίζοντας το προφίλ τους: ακομμάτιστοι, άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη Δεξιά και στην Αριστερά, συνδικαλιστές και μετανάστες, σε μικρότερο συγκριτικά αριθμό.

Απεργία στη Γαλλία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Γαλλία: Τι δηλώνουν διαδηλωτές

Η πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού της Δουνκέρκης, το σημείο συγκέντρωσης για την έναρξη της διαδήλωσης, γεμίζει. Γύρω από το βαν με το σήμα της CGT, γεμάτο σημαίες, περιμένει μια ομάδα συνταξιούχων. Είναι ντυμένοι με γιλέκα στα χρώματα του μακροχρόνιου συνδικάτου τους και αφηγούνται τα χρόνια τους στα εργοστάσια της Δουνκέρκης.

Όλοι έχουν βιώσει την ακμή της χαλυβουργίας. «Όταν εντάχθηκα στην Usinor το 1972, υπήρχαν 12.500 άτομα σε ένα μόνο εργοστάσιο. Σήμερα, δύο εργοστάσια, 3.500 άτομα συνολικά, και παράγουν διπλάσια ποσότητα, αυτό τα λέει όλα», συνοψίζει ο Francis Herrewyn, 80 ετών, ο οποίος με υπερηφάνεια λέει ότι «πάντα συμμετείχε σε διαδηλώσεις εδώ! Δεν νομίζω ότι έχω χάσει ούτε μία» .

Στο πλευρό του, ο 77χρονος Ζαν-Μαρκ, ο οποίος έχει εργαστεί «σε λίγο από κάθε κλάδο της περιοχής», διαδηλώνει επίσης για να διαμαρτυρηθεί «ενάντια στην ακροδεξιά μετατόπιση στον τρόπο σκέψης. Εξαπλώνεται παντού, με ολέθριο τρόπο, και είναι τρομακτική».

Λέει ότι σκέφτεται τους πρώην συναδέλφους του που «δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα, δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά τι είδους σύστημα είναι αυτό όπου το άτομο που εργάζεται δεν μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του. Και εν τω μεταξύ, οι πλουσιότεροι καταβροχθίζουν τον εαυτό τους» .

Όλοι γύρω του κουνούν καταφατικά το κεφάλι τους. «Αυτή η αδικία θα διαλύσει την κοινωνία μας. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Και το γεγονός ότι ο Μακρόν μας δείχνει το δάχτυλο διορίζοντας τον Λεκορνί πρωθυπουργό είναι τρέλα, εντελώς τρέλα!», συνεχίζει ο Μισέλ, ο οποίος θα συνταξιοδοτηθεί σε λίγους μήνες.

Ο 41χρονος Λουντοβίκ Λαγκάντεκ παρελαύνει στην καρδιά της πομπής των περισσότερων από 2.000 ανθρώπων καθώς αυτή διασχίζει ειρηνικά τους δρόμους της υπονομαρχίας Μορλαί (Φινιστέρ). Δίπλα στον δημόσιο υπάλληλο που εργάζεται στο τοπικό πλυντήριο του νοσοκομείου βρίσκονται τα παιδιά του, ο 14χρονος Τιάγκο και ο 11χρονος Γιάνις.

«Για αυτούς κινητοποιούμαι. Θα ήθελα να μπορώ να τους πηγαίνω σε ένα εστιατόριο μία φορά το μήνα, σε μια εκδρομή στις διακοπές ή στο λούνα παρκ μία φορά το χρόνο. Ανησυχώ για το μέλλον τους. Πώς θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τις σπουδές τους;» λέει κάνοντας γκριμάτσα.

Εθελοντής σε αθλητικούς συλλόγους, ο σαραντάχρονος περιγράφει λεπτομερώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος, αφού πληρωθούν το στεγαστικό δάνειο, οι διάφορες ασφάλειες, το αμοιβαίο κεφάλαιο και τα καύσιμα, «δεν επιτρέπει αποταμίευση» .

Κατά τη διάρκεια του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων», κινητοποιήθηκε αρκετά Σάββατα σε κυκλικούς κόμβους για να εκφράσει τις ανησυχίες του για τους λογαριασμούς του μήνα. «Από τότε, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ωστόσο, η αγοραστική δύναμη παραμένει η κύρια ανησυχία των μεσαίων τάξεων. Η κυβέρνηση δεν κατανοεί την πραγματικότητά μας. Είμαι αηδιασμένος από όλες τις υποσχέσεις τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά που δεν εκπληρώνονται. Δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη στους αιρετούς αξιωματούχους μας », αναστενάζει ο δημόσιος υπάλληλος του Βρετόν.

Με πληροφορίες από Le Monde