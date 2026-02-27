Ακραίο τελεσίγραφο ΗΠΑ προς Ιράν: «Να καταστρέψετε όλους τους πυρηνικούς σας σταθμούς»

Οι χθεσινές (26/20 συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ολοκληρώθηκαν, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν σε καίρια ζητήματα, καθώς οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση παρουσιάζοντας σκληρές απαιτήσεις και αποστέλλοντας επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στις συνομιλίες, που διήρκεσαν έως το βράδυ, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν ότι το Ιράν πρέπει να καταστρέψει τις τρεις κύριες πυρηνικές του εγκαταστάσεις -στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν- και να παραδώσει στις ΗΠΑ όλο το εναπομείναν εμπλουτισμένο ουράνιο.

Επίσης, ανέφεραν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τα πυρηνικά θα πρέπει να ισχύει επ’ αόριστον όπως μεταφέρει η Wall Street Journal.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν

Το Ιράν απέρριψε την ιδέα μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό. Έχει επίσης εκφράσει την αντίρρησή του στον τερματισμό του εμπλουτισμού, στη διάλυση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και στην επιβολή μόνιμων περιορισμών στο πρόγραμμά του, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες τους και πιθανότατα θα συναντηθούν ξανά. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα.

Οι αμερικανικές απαιτήσεις ήρθαν μετά την προειδοποίηση του Τραμπ, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, ότι το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και βαλλιστικών πυραύλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική ισχύ στην περιοχή ενόψει πιθανού πλήγματος, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά

Το Ιράν επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά εξετάζει κάποιες προτάσεις για να κατευνάσει τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού στο 1,5% από το σημερινό 60%, η παύση του εμπλουτισμού για ορισμένα χρόνια ή η επεξεργασία μέσω αραβο-ιρανικής κοινοπραξίας με έδρα το Ιράν.

Οι συζητήσεις αυτές είναι θεωρητικές, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποδεκατίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.

Οι ΗΠΑ πιέζουν για μηδενικό εμπλουτισμό, ωστόσο η διαπραγματευτική τους ομάδα ενδέχεται να αποδεχθεί την επανεκκίνηση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στην Τεχεράνη που θα επιτρέπει περιορισμένο εμπλουτισμό για την παραγωγή ιατρικών συσκευών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί αμφιλεγόμενο, καθώς το εργοστάσιο χρησιμοποιεί πλάκες καυσίμου εμπλουτισμένες σε ποσοστό 20%, επίπεδο που μπορεί σχετικά εύκολα να μετατραπεί σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Ακόμη και μια τέτοια παραχώρηση αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις από σκληροπυρηνικούς απέναντι στο Ιράν εντός της κυβέρνησης Τραμπ και μεταξύ Ρεπουμπλικανών βουλευτών. Αξιωματούχοι και νομοθέτες ανησυχούν τόσο για την ουσία όσο και για την εικόνα μιας συμφωνίας περιορισμένου εμπλουτισμού, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ελαφριά εκδοχή του JCPOA».