«Άκυρο» από Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Δεν βλέπω τον λόγο» - Τα εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ

Στην ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε αρχικά ότι «δεν είχε την ευκαιρία να τη μελετήσει λεπτομερώς».

Ανέφερε ότι «της έριξε μια ματιά» το πρωί και στάθηκε σε ορισμένα σημεία: πρώτον, ότι ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ηλικία του, λέγοντας πως η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το σημαντικότερο είναι να κάνει κανείς σωστά τη δουλειά του.

Παράλληλα ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισήμανε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το νόημα μιας συνάντησης απλώς και μόνο για να γίνει.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και διευθετήσεις, όχι για έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά για μακροπρόθεσμο διάστημα», πρόσθεσε. «Πρώτα όμως πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και εκεί βρίσκεται η ουσία του ζητήματος.»

Πιεζόμενος να απαντήσει αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι, είπε: «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανέναν λόγο».

Εντύπωση προκάλεσε ότι καθόλη τη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφερόταν στον Ζελένσκι όχι με το όνομά του, αλλά ως «τον συγγραφέα αυτής της επιστολής».

Είπε επίσης ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να λειτουργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει», πρόσθεσε ο Πούτιν ο οποίος συνέχισε τονίζοντας ότι ήταν «λάθος» από πλευράς Ουκρανίας να δημοσιοποιήσει τις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος χθες προκάλεσε τον Πούτιν μέσω ανοιχτής επιστολής, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δέχεται πίεση από τον ίδιο του τον λαό να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι πρότεινε επίσης μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Πούτιν: Η κλοπή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία

Υποστήριξε ότι με το «πάγωμα» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, το οποίο χαρακτήρισε «κλοπή», οι δυτικές χώρες υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στα δικά τους νομίσματα.

«Οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός των κρατικών αποθεματικών της Ρωσίας έχουν επηρεάσει ανεπανόρθωτα τη θέση των διεθνών νομισμάτων, του δολαρίου και του ευρώ», είπε χαρακτηριστικά. «Όπως και η Ρωσία, οποιαδήποτε άλλη χώρα θα μπορούσε να χάσει την πρόσβαση στα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία σε δολάρια ή ευρώ, καθώς και στα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα και συστήματα πληρωμών», προσέθεσε.

Ισχυρίστηκε ότι το υψηλό δημόσιο χρέος συνέβαλε στην υπονόμευση της παγκόσμιας εμπιστοσύνης στους δυτικούς θεσμούς.

«Βλέπουμε τις αναταραχές που βιώνουν οι αγορές ενέργειας, πώς προκαλούνται εντάσεις σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πώς εφαρμόζονται οι κοντόφθαλμες πολιτικές της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, «οι οποίες συνοδεύονται από επιθετική ρητορική και οδηγούν σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, ενώ, επιπλέον, υπονομεύουν την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», υποστήριξε ακόμα.

«Οι ρίζες της τρέχουσας παγκόσμιας αναταραχής βρίσκονται στη μετάβαση από ένα κάθετο, ιεραρχικό μοντέλο, το οποίο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα ενός μικρού αριθμού κρατών, σε ένα πιο σύνθετο, κατανεμημένο και μοντέλο πολλών πόλων», δήλωσε ο Πούτιν. «Η Ρωσία θεωρεί τις παγκόσμιες αλλαγές όχι μόνο ως απειλή, αλλά και ως τεράστιες ευκαιρίες. Και για να τις αξιοποιήσουμε, σκοπεύουμε να δράσουμε γρήγορα και ρεαλιστικά», ανέφερε ακόμα.

«Η ρωσική οικονομία δεν έχει καταρρεύσει», δήλωσε ακόμα Βλαντιμίρ Πούτιν, απορρίπτοντας τις δυτικές επικρίσεις ότι η ατμομηχανή της ρωσικής οικονομίας έχει σταματήσει. «Ακούμε, φυσικά, κριτικές από όλες τις πλευρές ότι όλα έχουν καταρρεύσει… Έχουμε φτάσει στο ίδιο επίπεδο στο οποίο οι χώρες της ευρωζώνης σημείωναν ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει μια «κυρίαρχη» οικονομία.

Ακόμα δήλωσε πως ο πληθωρισμός στη Ρωσία είχε επιβραδυνθεί σημαντικά και θα κυμανθεί κοντά στο 5,2% το 2026 και είπε πως περίπου το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της Ρωσίας πραγματοποιείται πλέον σε ρούβλια.

Ακόμα είπε ότι είχε προτείνει την αναβολή των περαιτέρω προγραμματισμένων αυξήσεων φόρων της κυβέρνησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Πρότεινε να οριστεί ένα όριο εσόδων, πάνω από το οποίο ανακύπτει η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, στα 20 εκατομμύρια ρούβλια για ασαφές χρονικό διάστημα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η κυβέρνηση πρότεινε να μειώσει το όριο αφορολόγητων εσόδων στα 20 εκατομμύρια ρούβλια το 2026, στη συνέχεια στα 15 εκατομμύρια ρούβλια το 2027 και στα 10 εκατομμύρια το 2028 από τα τρέχοντα 60 εκατομμύρια.