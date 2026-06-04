Απάντηση Ζελένσκι στον Πούτιν για συνάντηση: «Δώστε μας την ημερομηνία - Να γίνει πρόσωπο με πρόσωπο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν περί συνάντησης Ρωσίας - Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτείνοντας τον ορισμό ξεκάθαρης ημερομηνίας.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως η Ρωσία θα εντοπίσει στην Ουκρανία πρόσωπα που θα μπορούσαν να υπογράψουν μια ειρηνευτική συμφωνία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι», δήλωσε.

Ζελένσκι: «Να ορίσουμε ημερομηνία»

Σε μία φορτισμένη συναισθηματικά απάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε στον Πούτιν «να μην φοβάται να ακολουθήσει τον δρόμο της εξόδου από αυτόν τον πόλεμο», ενώ πρότεινε προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του.

«Οι ηγέτες είναι αυτοί που επιλύουν τα βασικά ζητήματα. Αυτό ίσχυε πάντα και αυτό θα ισχύει πάντα. Προτείνω να οριστεί μια σαφής ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση».

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Καυστικές δηλώσεις κατά Πούτιν

Ο Ζελένσκι, στην ίδια επιστολή, χλεύασε εντούτοις τον Πούτιν για τα ουκρανικά drones που «επισκέφθηκαν τα εγκαίνια του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, καλύπτοντας απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων» - προσθέτοντας ότι η απόσταση «δεν είναι το όριο των δυνατοτήτων μας».

Λέει ότι ο Πούτιν χάνει γρήγορα την υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας, με τους Ρώσους να «αισθάνονται λιγότερο άνετα» με τον πόλεμο, ο οποίος «φέρνει όλο και περισσότερες αρνητικές συνέπειες» στη Ρωσία.

«Οι Ρώσοι δεν συμπαθούν τα ουκρανικά drones και τους πυραύλους, τις ελλείψεις βενζίνης, τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές, τους περιορισμούς και την πρόθεση του Πούτιν να ξεκινήσει μια ακόμη εκστρατεία κινητοποίησης», γράφει ο Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν», προσθέτει, «βρίσκεται υπό πίεση να ανατρέψει την οικονομία της χώρας, παρά το γεγονός ότι «δεν διαφαίνεται τέλος στον πόλεμό σας».

«Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ή πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να αγοράζετε την αφοσίωση των Ρώσων με τον τρόπο που το κάνετε τα τελευταία 26 χρόνια».