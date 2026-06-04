Ουκρανία: Ενθουσιασμένος ο Τραμπ για την πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης στο περιθώριο του οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, έκρινε ότι δεν είναι αναγκαίο να σταματήσουν οι μάχες ώστε να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία πιέζει για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η Μόσχα λέει ότι κάτι τέτοιο θα έδινε τη δυνατότητα στο Κίεβο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και αντιθέτως, απαιτείται μια μόνιμη διευθέτηση.

Ο Πούτιν είπε ότι οι προτάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος των συγκρούσεων, όμως το Κίεβο θα πρέπει να προχωρήσει σε συμβιβασμούς – και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα το κάνει αυτό, ο ίδιος είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τη νίκη.

Η Ρωσία θα νικήσει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, αν χρειαστεί, είπε. Όμως παράλληλα είναι έτοιμη να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο δια της διπλωματίας και να τιμήσει τους αδιευκρίνιστους συμβιβασμούς που δέχτηκε να κάνει κατά τη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ στην Αλάσκα πέρυσι.

Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Πούτιν αλλάζει τη στάση του, ότι για να τελειώσει ο πόλεμος η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει όλο το Ντονμπάς, κάτι που ο Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει, ως ισοδύναμο της συνθηκολόγησης.

«Είμαστε ασφαλώς προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία μέσω ειρηνικών μέσων. Συγκεκριμένα, επί τη βάση την οποία συζητήσαμε στη συνάντησή μας με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορεϊτζ. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτούς τους συμβιβασμούς που συζητήσαμε στο Άνκορεϊτζ. Η ουκρανική πλευρά πρέπει επίσης να συμφωνήσει με αυτούς τους συμβιβασμούς. Τότε η σύγκρουση γρήγορα θα τερματιστεί», είπε ο Πούτιν.