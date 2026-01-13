«Άκυρο» στο Κογκρέσο από τους Κλίντον: Αρνούνται να καταθέσουν για την υπόθεση Επστάιν

Ο πρώην πρόεδρος Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον δήλωσαν ότι θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με την κλήτευση του Κογκρέσου να καταθέσουν στην έρευνα της επιτροπής της Βουλής για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Κλίντον, σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασαν την έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής ως «νομικά άκυρη», ακόμη και όταν οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ετοίμαζαν διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου εναντίον τους. Οι Κλίντον έγραψαν ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, βρίσκεται στο κατώφλι μιας διαδικασίας «που έχει σχεδιαστεί κυριολεκτικά για να οδηγήσει στη φυλάκισή μας».

«Θα υπερασπιστούμε με δύναμη τους εαυτούς μας», έγραψαν οι Κλίντον, οι οποίοι είναι Δημοκρατικοί. Όπως μεταφέρουν και οι latimes.com, κατηγόρησαν τον Κόμερ ότι επέτρεψε σε άλλους πρώην αξιωματούχους να υποβάλουν γραπτές καταθέσεις σχετικά με τον Έπσταϊν στην επιτροπή, ενώ επιβάλλει επιλεκτικά κλήσεις σε δίκη εναντίον τους.

Ο Κόμερ δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ενδέχεται να ξεκινήσει μια περίπλοκη και πολιτικά ακατάστατη διαδικασία, την οποία το Κογκρέσο σπάνια έχει εφαρμόσει και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Κανείς δεν κατηγορεί τους Κλίντον για οποιοδήποτε αδίκημα. Απλώς έχουμε ερωτήσεις», δήλωσε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους, αφού ο Μπιλ Κλίντον δεν εμφανίστηκε για την προγραμματισμένη κατάθεσή του στα γραφεία της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη.

Πρόσθεσε: «Ο καθένας θα παραδεχόταν ότι περνούσαν πολύ χρόνο μαζί».

Η Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις σε σχέση με τον Επστάιν, αλλά είχε μια καλά τεκμηριωμένη φιλία με τον πλούσιο χρηματοδότη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικεντρωθεί σε αυτή τη σχέση, καθώς παλεύουν με τις απαιτήσεις για πλήρη απολογισμό των παράνομων πράξεων του Επστάιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Δεκέμβριο δημοσίευμα «βόμβα» κατέκλυσε τον διεθνή τύπο καθώς οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν αμέτρητες φωτογραφίες με τον Τζέφρι Επστάιν και μεταξύ άλλων και τον Μπιλ Κλίντον.