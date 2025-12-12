Ο Επστάιν «αγκαζέ» με Τραμπ, Κλίντον, Γκέιτς: Οι φωτογραφίες «βόμβα» που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί

Δημοσίευμα «βόμβα» κατέκλυσε σήμερα τον διεθνή τύπο καθώς οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν αμέτρητες φωτογραφίες με τον διαβόητο σεξουαλικό κακοποιό Τζέφρι Επστάιν και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον πρώην Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Στις φωτογραφίες ο Επστάιν βρίσκεται με τα διάσημα πρόσωπα σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με έξι γυναίκες σε εκδήλωση του Τζέφρι Επστάιν | House Oversight Committee

Μία εικόνα μάλιστα, μεταξύ μιας σειράς φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί (12/12) δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να στέκεται στη μέση μιας σειράς έξι γυναικών, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από τους Δημοκρατικούς πριν από τη δημοσίευσή τους. Μερικές από τις γυναίκες φορούν χαβανέζικα λέι γύρω από τον λαιμό τους.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το cnbc.com εμφανίζεται σε μια άλλη φωτογραφία να στέκεται πίσω από τον Έπσταϊν σε αυτό που φαίνεται να είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Μια τρίτη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ να κάθεται δίπλα σε μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο είναι μαυρισμένο, σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα αεροπλάνο.

Ο Τραμπ ήταν μακροχρόνιος φίλος του Έπσταϊν πριν οι δύο άνδρες τσακωθούν κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε την κακοποίηση κοριτσιών και γυναικών από τον Έπσταϊν ενώ ήταν φίλοι.

Το CNBC ζήτησε σχόλια από τον Λευκό Οίκο.

Ποιοι απεικονίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν

Ο Κλίντον απεικονίζεται σε μια φωτογραφία να στέκεται με τον Έπσταϊν, την πλέον καταδικασμένη πράκτορά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, και έναν άλλο άνδρα και μια γυναίκα. Η φωτογραφία φέρει την υπογραφή του Κλίντον.

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο οποίος ήταν προηγουμένως γνωστός ως Πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας, και τον κάποτε δικηγόρο του Έπσταϊν, Άλαν Ντέρσοβιτς.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, Μπιλ Κλίντον | House Oversight Committee

Οι ημερομηνίες, οι τοποθεσίες και το πλαίσιο των φωτογραφιών δεν αποκαλύφθηκαν κατά την δημοσίευση της Παρασκευής.

«Υπάρχουν πάνω από 95.000 φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων των πλούσιων και ισχυρών ανδρών που πέρασαν χρόνο με τον Τζέφρι Έπσταϊν», ανέφερε δήλωση των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής εξετάζουν το πλήρες σύνολο των φωτογραφιών και θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες στο κοινό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν τις ταυτότητες των επιζώντων».

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, ο Δημοκρατικός που κατέχει την υψηλότερη θέση στην επιτροπή, σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτή η συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες του Τζέφρι Έπσταϊν και των ισχυρών φίλων του».

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον Έπσταϊν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία, τώρα».

Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στην κυβέρνησή του αντιστάθηκαν επί μήνες στην ιδέα της δημοσιοποίησης των ερευνητικών αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και τον Μάξγουελ, πριν το Κογκρέσο τον Νοέμβριο ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία έναν νόμο που επιβάλλει την δημοσιοποίησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στιγμιότυπο από τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Τζέφρι Επστάιν | House Oversight Committee

Αυτά τα αρχεία, τα οποία είναι ξεχωριστά από αυτά που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί την Παρασκευή, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Δημοκρατικοί: «Μερικές από τις άλλες φωτογραφίες που δεν δημοσιεύσαμε σήμερα είναι απίστευτα ανησυχητικές»

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Γκαρσία είπε ότι η επιτροπή έλαβε τη νέα παρτίδα φωτογραφιών από την περιουσία του Έπσταϊν το βράδυ της Πέμπτης.

Είπε ότι οι Δημοκρατικοί της επιτροπής έχουν εξετάσει «ίσως περίπου 25.000 από τις φωτογραφίες μέχρι στιγμής».

«Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός φωτογραφιών που δεν έχουμε εξετάσει», είπε ο Γκαρσία. «Θα χρειαστούν μέρες και εβδομάδες για να διασφαλίσουμε ότι λάβαμε αυτές τις φωτογραφίες και ότι η επεξεργασία θα γίνει με τον κατάλληλο τρόπο».

«Προφανώς υπάρχουν φωτογραφίες ισχυρών ανδρών και ανθρώπων με τους οποίους θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να τους κάνουμε ερωτήσεις», είπε ο Γκαρσία.

Σημείωσε ότι οι φωτογραφίες βρίσκονταν στην κατοχή της περιουσίας και ότι ο Έπσταϊν τράβηξε μερικές από αυτές ο ίδιος, ενώ άλλες μπορεί να του στάλθηκαν.

«Μερικές από τις άλλες φωτογραφίες που δεν δημοσιεύσαμε σήμερα είναι απίστευτα ανησυχητικές», πρόσθεσε ο Γκαρσία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Επιτροπή Εποπτείας, σε δική τους δήλωση, ανέφεραν: «Για άλλη μια φορά, οι Δημοκρατικοί της Εποπτείας κυνηγούν πρωτοσέλιδα δημοσιεύοντας μια χούφτα επιλεκτικά λογοκριμένες και επιλεγμένες φωτογραφίες από την Κληρονομιά Έπσταϊν».

«Η απάτη των Δημοκρατικών κατά του Προέδρου Τραμπ έχει καταρριφθεί πλήρως. Τίποτα στα έγγραφα που έχουμε λάβει δεν δείχνει καμία αδικοπραγία», ανέφεραν οι Ρεπουμπλικάνοι. «Το Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας Ρόμπερτ Γκαρσία και οι Δημοκρατικοί της Εποπτείας θα πρέπει να ντρέπονται για αυτήν την αηδιαστική συμπεριφορά να βάζουν την πολιτική πάνω από τη δικαιοσύνη για τους επιζώντες».

Τζέφρι Επστάιν, Ντόναλντ Τραμπ και Ίνγκριντ Σεϊνχέβε (μοντέλο της Victoria-Secret)

| House Oversight Committee



