Ακύρωσε την ομιλία του στο AI Impact Summit ο Μπιλ Γκέιτς λόγω των αποκαλύψεων για τον Έπσταϊν

Η προγραμματισμένη ομιλία του Μπιλ Γκέιτς στο AI Impact Summit στην Ινδία ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τις επαφές του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο δισεκατομμυριούχος είχε ήδη ταξιδέψει στη χώρα και παρουσιαζόταν ως ένας από τους κεντρικούς ομιλητές της διοργάνωσης.

Το πρωί της Πέμπτης (19/2), λίγες μόλις ώρες πριν ανέβει στο βήμα -σε μια συνεδρία όπου θα συμμετείχαν επίσης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ινδός μεγιστάνας Μουκέζ Άμπανι -ο Γκέιτς αποφάσισε να αποσυρθεί. Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Γκέιτς ανέφερε ότι «μετά από προσεκτική σκέψη και για να παραμείνει η προσοχή στις βασικές προτεραιότητες της συνόδου, ο κ. Γκέιτς δεν θα παραδώσει την κεντρική του ομιλία».

Η απόφαση ήρθε λιγότερο από δύο ημέρες μετά τη διαβεβαίωση του ιδρύματος ότι ο Γκέιτς θα συμμετείχε κανονικά. Παρότι δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση, ο νέος κύκλος δημοσιοποίησης αρχείων του Έπσταϊν στα τέλη Ιανουαρίου έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του Γκέιτς με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως «μετανιώνει» για κάθε επαφή μαζί του, απορρίπτοντας ως «ψευδή» την καταγγελία ότι ο Έπσταϊν είχε αποκρύψει σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια από τη σύζυγό του μετά από επαφές με «Ρωσίδες κοπέλες».

Η Μελίντα Γκέιτς, πρώην σύζυγός του, σχολίασε ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις «ξυπνούν μνήμες από πολύ επώδυνες στιγμές» του γάμου τους. Το ίδρυμα υπογράμμισε ότι παραμένει αφοσιωμένο στο έργο του στην Ινδία και ότι στη σύνοδο θα εκπροσωπηθεί από τον Άνκουρ Βόρα, επικεφαλής των γραφείων του σε Αφρική και Ινδία.