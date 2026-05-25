Al Arabiya: Το Ιράν φέρεται να απαιτεί τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου στην Κίνα

Το Ιράν φέρεται να απαιτεί τη μεταφορά του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του στην Κίνα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, όπως αποκάλυψε το Al Arabiya.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να απομακρύνει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού από το έδαφός του, κάτι που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως βήμα προς την αποκλιμάκωση και τον συμβιβασμό.

Ωστόσο, η μεταφορά του ουρανίου από το Ιράν στην Κίνα πιθανότατα δεν θα θεωρηθεί από τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους ως μια ολοκληρωμένη ή αξιόπιστη λύση. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο το πού αποθηκεύεται φυσικά το υλικό, αλλά την επαλήθευση, τον έλεγχο, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών. Μόλις σπάσει ο κύκλος εμπιστοσύνης, ο κύκλος δυσπιστίας γρήγορα κυριαρχεί - και αυτή η δύναμη μπορεί να γίνει εξίσου ισχυρή, αν όχι πιο ισχυρή.

Κάθε παραχώρηση, σε αυτή τη φάση που βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, θεωρείται ως εν δυνάμει μελλοντικό πλεονέκτημα πολιτικά, στρατιωτικά ή οικονομικά.

Ως αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις γίνονται πολύ πιο περίπλοκες, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να διατηρήσουν την επιρροή τους, εμποδίζοντας παράλληλα την άλλη να ενισχύσει τη θέση της. Αυτό είναι που εξακολουθεί να δυσχεραίνει οποιαδήποτε διαρκή συμφωνία, παρά τα περιοδικά σημάδια προόδου.