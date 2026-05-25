Σε ποιο νησί η βενζίνη ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ/λίτρο: Σήμερα οι υψηλότερες τιμές από την αρχή του πολέμου

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν «πασχίζουν» να βρουν μια λύση, οι τιμές στα καύσιμα όλο και ανεβαίνουν, και νούμερα ρεκόρ παρατηρήθηκαν και στη χώρα μας.
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία που παρουσίασε το Mega, δείχνουν ότι από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η σημερινή μέρα είναι η πιο ακριβή από άποψη τιμών βενζίνης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να έχει αγγίξει τα 2,14 ευρώ το λίτρο.
Αναλυτικότερα οι τιμές κυμαίνονται:
- Αθήνα: 2,121 ευρώ το λίτρο
- Θεσσαλονίκη: 2,127 ευρώ το λίτρο
- Πάτρα: 2,126 ευρώ το λίτρο
Ακόμη πιο αυξημένες παρουσιάζονται οι τιμές σε νησιά της Ελλάδας:
- Κυκλάδες: 2,283 ευρώ το κιλό
- Δωδεκάνησα: 2,219 ευρώ το κιλό
- Κεφαλλονιά: 2,198 ευρώ το κιλό
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Σαντορίνη μάλιστα, έσπασε το «φράγμα» των 2,5 ευρώ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω αύξηση.
