Μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών στην Αλβανία, όπου η οικογένεια Τραμπ σχεδιάζει ριβιέρα με τεράστιο ξενοδοχειακό σύμπλεγμα, ανεπανόρθωτες καταστροφές έχουν προκληθεί στις ακτές θέτοντας σε κίνδυνο τοπία και πανίδα.

Οι εκσκαφείς στις παραλίες έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές στους τόπους αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta που απειλούνται με εξαφάνιση, καταγγέλλει ο θαλάσσιος βιολόγος Όλσι Νίκα, επικεφαλής της ΜΚΟ EcoAlbania, για τις καταστροφές στις όχθες της λιμνοθάλασσας της Νάρτα.

Στις δορυφορικές εικόνες διαπιστώνεται ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου έχει ανοίξει ένας δρόμος, μία ολόκληρη ζώνη έχει αποψιλωθεί και μία γέφυρα έχει κατασκευασθεί στον πορθμό που ενώνει την λιμνοθάλασσα με την θάλασσα.

Αλβανία: Έγκλημα στους αμμόλοφους

Οι αμμόλοφοι της Νάρτα καταστράφηκαν από την χάραξη δρόμων πρόσβασης, δένδρα κόπηκαν, μπετόν χύθηκε στις κοντινές παράκτιες περιοχές απειλώντας πολλά είδη πτηνών.

«Πραγματική σφαγή της βιοποικιλότητας σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων», δηλώνει ο Όλσι Νίκα, καθώς «οι επεμβάσεις σε έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο που ενώνει την λιμνοθάλασσα και την θάλασσα έχουν διαταράξει σφοδρά την ανταλλαγή υδάτων που είναι αναγκαία για την ισορροπία των υγρότοπων».

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: Έρευνα για ρωσική βοήθεια στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της CIA στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου των Τιράνων Φερντινάντ Μπέγκο, ακόμη και αν η κινητοποίηση των διαδηλωτών κάθε βράδυ στα Τίρανα κατά του σχεδίου της οικογένειας Τραμπ πέτυχε την διακοπή των χωματουργικών εργασιών, «οι ζημιές που έχουν προκληθεί ακόμη και πριν από τις εργασίες ανέγερσης είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπανόρθωτες».

Είναι επείγον να περιορισθούν οι απώλειες στο Δέλτα που είναι υψηλής οικολογικής αξίας για την Μεσόγειο, λέει ο καθηγητής Φρίντριχ Σίμερ, του Πανεπιστημίου της Βιέννης που επισκέφθηκε την περιοχή τον Ιούνιο και προειδοποίησε ότι τα μεγάλης κλίμακας τουριστικά σχέδια «υπονομεύουν ανεπανόρθωτα την φυσική του ακεραιότητα».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμοί προειδοποιούν εδώ και καιρό για το σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Τζάρεντ Κούσνερ για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων εν μέσω αποικιών ροζ φλαμίνγκο και σε ένα ακατοίκητο νησί.

Αλλά πριν από έξι εβδομάδες, όταν εμφανίσθηκαν τα συρματοπλέγματα στα όρια του συμπλέγματος, η οργή εξερράγη. Διαδήλωση που διαλύθηκε από ιδιωτικούς υπαλλήλους ασφαλείας, ήταν ο σπινθήρας.

Την επομένη, σε podcast, η κόρη του Τραμπ, η Ιβάνκα, μιλούσε για τα «πέντε μίλια μετώπου στην θάλασσα απέναντι από το νησί, αυτήν την καταπληκτική χερσόνησο με την λιμνοθάλασσα στην μία της πλευρά, τον ωκεανό (sic) από την άλλη, τις υπέροχες παραλίες με άσπρη άμμο».

Έκτοτε, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα υπερασπίζεται αυτό που αποκαλεί «το ομορφότερο σχέδιο της Ευρώπης, την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και την αναβάθμιση του αλβανικού τουρισμού, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση των ακτών για να συναγωνισθεί το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και την Κροατία».