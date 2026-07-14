Ο Κούσνερ «χώνεται» και στα πλάνα για τη Γάζα: Γιατί οι Ευρωπαίοι θεωρούν σημαντικό τον ρόλο του

Ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει έρθει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό, με το σχέδιο του στην Αλβανία, ενώ τώρα νέα δημοσιεύματα τον θέλουν με ένα τρόπο να εμπλέκεται και στη Γάζα.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε σε μια σημαντική διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από την ΕΕ, μέσω βιντεοκλήσης τη Δευτέρα, καθώς οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν μια διεθνή πρωτοβουλία ύψους σχεδόν 900 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών και την έναρξη της έγκαιρης ανάκαμψης της περιοχής.

Η συνάντηση της «Ομάδας Δωρητών της Παλαιστίνης» συγκεντρώνει 65 αντιπροσωπείες και ξεκίνησε την «Πρωτοβουλία Ομάδας Γάζας», με ένα αρχικό πακέτο 883,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ύδρευση και την αποχέτευση, την απομάκρυνση αποβλήτων, την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, τη γεωργία και τα συστήματα τροφίμων.

Ο σημαντικός ρόλος του Κούσνερ στο σχέδιο ΗΠΑ για τη Γάζα

Ο Κούσνερ, όπως σημειώνει το Politico, που μεταξύ άλλων είναι και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γάζας που διορίστηκε από τις ΗΠΑ, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του μεταπολεμικού σχεδίου της Ουάσιγκτον για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεών της για ανοικοδόμηση, επενδύσεις και διακυβέρνηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ειρήνης. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα για το θέμα, επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνήσει στην κλήση το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο, δήλωσε ότι τα χρήματα θα επικεντρωθούν στην «αποκατάσταση βασικών κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών, στην αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και στην ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Γάζα».

Η συμμετοχή του Κούσνερ αποτελεί νίκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιδιώκει να συντονίσει την υποστήριξη μεταξύ του Συμβουλίου Ειρήνης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, της Παλαιστινιακής Αρχής, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των καθιερωμένων διεθνών φορέων βοήθειας.