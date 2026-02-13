Αλβανία: Ηθοποιός που έδωσε τα χαρακτηριστικά της για την AI Υπουργό, μηνύει τον Ράμα για την κόπια

Χάος είχε προκαλέσει η AI Υπουργός του Έντι Ράμα στην Αλβανία και μια ηθοποιός ενώ επέτρεψε στον πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά της, τώρα μηνύει την κυβέρνηση που κόπιαρε το πρόσωπό της.

Η γραμμή είναι λεπτή αλλά τελικά όπως ισχυρίζεται η ηθοποιός έδωσε το πράσινο φως για αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της για εικονική βοηθός TN και όχι για Υπουργό.

🇦🇱🤖 Albania's virtual AI minister "Diella" addressed parliament for the first time.



The AI said she has been "hurt" by opposition lawmakers who called her unconstitutional.



She said machines have never threatened the constitution, but inhumane decisions by people in power… pic.twitter.com/7IyFml9KaL — kos_data (@kos_data) September 18, 2025

«Αρχικά ξαφνιάστηκα, χαμογέλασα και είπα ότι πρέπει να είναι αστείο», δήλωσε η Μπίσα στο Reuters. «Τώρα οι άνθρωποι με φωνάζουν Diella και θεωρούν πως είμαι απλώς μια ακόμη υπουργός της κυβέρνησης. «Όσοι δεν συμπαθούν τον πρωθυπουργό, τώρα με μισούν κι εμένα», ανέφερε η ηθοποιός η οποία φέρεται να ζητά €1 εκατ. ευρώ αποζημίωση από την αλβανική κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικονική Υπουργός Delia, αρχικά χρησιμοποιήθηκε όντως ως εργαλείο βοήθειας AI και μετά «πήρε προαγωγή» από τον Ράμα.

Η «μήνυση είναι μια ανοησία, αλλά χαιρετίζουμε την ευκαιρία να λύσουμε την υπόθεση μια για πάντα σε δικαστήριο», τόνισε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ράμα δήλωνε: ««Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωνε τότε ο Ράμα. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».