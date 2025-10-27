Έγκυος η ΑΙ υπουργός της Αλβανίας σε 83 παιδιά: Η ανακοίνωση του Έντι Ράμα που «ξέρανε» τους συμπατριώτες του

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αποκάλυψε πως η ψηφιακή υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, Ντιέλα, είναι «έγκυος με 83 παιδιά», προκαλώντας αφενός το παγκόσμιο ενδιαφέρον και πολλά ερωτήματα αφετέρου, για το πως μπορεί να έχει συμβεί αυτό.

Η αναφορά φυσικά έγινε με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς ο Ράμα παρουσίαζε την επόμενη φάση του κυβερνητικού προγράμματος για την ενσωμάτωση της AI στη δημόσια διοίκηση.

Στην πραγματικότητα, τα «83 παιδιά» αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψηφιακούς βοηθούς που θα διατεθούν στα μέλη του αλβανικού κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος θα διαθέτει έναν προσωπικό AI βοηθό, ο οποίος θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, θα συνοψίζει τις συζητήσεις και θα παρέχει επιχειρηματολογικές προτάσεις.

«Αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε στην αίθουσα, το παιδί αυτό θα σας ενημερώσει τι ειπώθηκε και ποιον πρέπει να αντικρούσετε», είπε χαμογελώντας ο Ράμα, μιλώντας στο Berlin Global Dialogue.

Η νεοδιορισθείσα υπουργός στην Αλβανία, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, αναμένεται να είναι αμέριστη, αδέκαστη και ακριβοδίκαιη, καθώς δεν θα υποπίπτει σε...ανθρώπινα σφάλματα.

Αυτό επειδή η λεγόμενη «Ντιέλλα», όπως την αποκαλούν, είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ντιέλλα, που σημαίνει «ήλιος», θα διαχειρίζεται όλες τις συμβάσεις για δημόσια έργα που ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες.

«Η Ντιέλλα είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά δημιουργήθηκε εικονικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την οποία παρουσίασε το νέο του υπουργικό συμβούλιο.