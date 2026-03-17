«Ο Αλί Λαριτζανί (Ali Larijani) εξοντώθηκε» σημείωσε το πρωί της Τρίτης (17/03) ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, με την Τεχεράνη, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνει. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, αναρτήθηκε και μήνυμα στα social media του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Ο Λαριτζανί είναι γνωστός, εδώ και δεκαετίες, ως μία μετρημένη, ρεαλιστική προσωπικότητα εντός του ιρανικού καθεστώτος.

Γεννημένος το 1958 στην περιοχή Νατζάφ του Ιράκ, αποτελεί γόνο εύπορης οικογένειας που κάποτε χαρακτηριζόταν από το περιοδικό Time ως «Οι Κένεντι του Ιράν».

Ο πατέρας του ήταν εξέχων θρησκευτικός λόγιος και στα 20 του χρόνια ο Λαριτζανί παντρεύτηκε τη Φαριντέ Μοταχάρι, κόρη έμπιστου συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σε αντίθεση με την άρχουσα θρησκευτική τάξη της χώρας, έχει κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Υπολογιστών, αλλά και διδακτορικό στη Δυτική φιλοσοφία.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης, πριν μεταπηδήσει σε κυβερνητικό πόστο, όταν διορίστηκε υπουργός Πολιτισμού και ύστερα επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Το 2005, ανέλαβε τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και ορίστηκε ως κύριος διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ωστόσο παραιτήθηκε το 2007.

Το 2008 εκλέχθηκε στο Κοινοβούλιο και διετέλεσε πρόεδρός του για τρεις συνεχόμενες θητείες, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της έγκρισης της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Τον Αύγουστο το 2025 επανήλθε στη θέση του στο Ανώτατο Συμβούλιο και αναδείχθηκε ως κεντρική φιγούρα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ο δολοφονηθείς Ανώτατος Ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να τον εμπιστευόταν απολύτως και τον είχε ορίσει ως επικεφαλής της χώρας, σε περίπτωση θανάτου του και έως ότου αναδειχθεί ο αντικαταστάτης του.

Η τελευταία εμφάνιση του Λαριτζανί έγινε προ ημερών στην Τεχεράνη, όπου συμμετείχε στη μεγάλη συγκέντρωση στην ιρανική πρωτεύουσα.

Quds Day | Enghelab Street | Tehran | March 13, 2026 | 13 days after the martyrdom of @Khamenei_fa pic.twitter.com/vSF3Yx0YcC — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 13, 2026

Εθεάθη να περπατά στους δρόμους της Τεχεράνης και έστειλε το δικό του μήνυμα για την επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ, αλλά και την επίθεση που σημειώθηκε εκείνη την ημέρα κατά των συγκεντρωμένων.

Τότε, έκανε λόγο για κίνηση «απελπισίας» από πλευράς των εχθρών του Ιράν. «Είναι επιθέσεις που δείχνουν φόβο και απόγνωση. Οι δυνατοί δεν βομβαρδίζουν διαδηλωτές» είπε.

Ακόμα, δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, «δεν καταλαβαίνει τον ιρανικό λαό, που είναι θαρραλεός, δυνατός και με μεγάλη υπομονή. Όσο περισσότερο πιέζει, τόσο ισχυρότερη γίνεται η αποφασιστικότητα του έθνους».

Mr. Hegseth! Our leaders have been, and still are, among the people. But your leaders? On Epstein's island! https://t.co/iywavTegyv pic.twitter.com/rxFhzsWoq5 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 13, 2026

Η τελευταία του ανάρτηση στα social media έγινε σήμερα το πρωί και πρόκειται για ένα χειρόγραφο μήνυμα σχετικά με τις κηδείες των Ιρανών ναυτών του πολεμικού ναυτικού που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Με τις φήμες για το εάν ζει ή πέθανε να κυκλοφορούν ακόμα, παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για μήνυμα που είχε γράψει πριν από την επίθεση της Δευτέρας ή ήταν άλλος ο συγγραφέας του.

Εάν ισχύει, πάντως, η είδηση της δολοφονίας του, θα πρόκειται για τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Ιράν που σκοτώνεται, μετά τον Χαμενεΐ.