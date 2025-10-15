Αλήθεια τώρα; Ισραηλινή εφημερίδα είπε τον Τραμπ «Μέγα Αλέξανδρο της εποχής μας»

Ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ είναι μια προσωπικότητα επιεικώς αμφιλεγόμενη. Ένας επιχειρηματίας που μπήκε στην πολιτική και συνεχίζει να αυξάνει την περιουσία του από τις επιχειρήσεις που διαθέτει, ένας νοσταλγός των φασιστικών μορφωμάτων, που φέρνει την εθνοφρουρά στους δρόμους των αμερικάνικων πόλεων, ένας πολιτικός που βοήθησε στο να παύσει ο πόλεμος στη Γάζα, σε μια συνθήκη που δείχνει εύθραυστη και με το μέλλον για την Παλαιστίνη να φαντάζει έως και νοσηρό.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι (και ο ίδιος φυσικά) που τον θεωρούν κομιστή ειρήνης, δίκαιο κάτοχο Νόμπελ και πολλά άλλα. Η εφημερίδα του Ισραήλ, St.Jerusalem Post το πήγε ένα βήμα παραπέρα και τον αποκάλεσε «Μέγα Αλέξανδρο της εποχής μας».

Συγκεκριμένα η εφημερίδα γράφει: «Ο Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες (σημερινό Ιράν) και κατέκτησε την Ιουδαία. Αντιμετώπισε τον ιουδαϊσμό και τις φυλές των Εβραίων με μεγάλο σεβασμό».

«Όπως ο Αλέξανδρος έσωσε τους Εβραίους, ο Πρόεδρος Τραμπ έσωσε το Ισραήλ. Γι' αυτό, από εδώ και πέρα, το όνομα Ντόναλντ πρέπει να γίνεται αποδεκτό σαν εβραϊκό όνομα».