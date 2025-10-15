Μενού

«Βόμβα» του Πούτιν για τη δολοφονία Κένεντι: Παρέδωσε έγγραφο 350 σελίδων στο Κογκρέσο

Πολυετές αίτημα των ΗΠΑ ικανοποιεί ο Πούτιν για τη δολοφονία Κένεντι.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Αλάσκα | AP - Julia Demaree Nikhinson
Στην επικαιρότητα ξανά η δολοφονία «γρίφος» του Τζον Φ. Κένεντι, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρέδωσε στις ΗΠΑ έγγραφο 350 σελίδων με τις ρωσικές θέσεις για τη δολοφονία του Αμερικανού πρόεδρου, τον Νοέμβριο του 1963, που άλλαξε ριζικά την αμερικανική πολιτική.

Την ανακοίνωση έκανε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Τζέφερσον Μόρλεϊ.

Ο Μόρλεϊ είναι Αμερικανός ανεξάρτητος δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει γράψει σειρά βιβλίων για την αμερικανική ιστορία, ιδιαίτερα τη CIA και τη δολοφονία του JFK, εξέχων γνώστης της υπόθεσης που τροφοδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, ταινίες και σειρές. 

Πούτιν: Στα χέρια του Κογκρέσου το επίμαχο έγγραφο

Η παράδοση του επίμαχου εγγράφου σημαίνει πιθανή πρόοδο στην έρευνα δεκαετιών. Η υπόσχεση άμεσης δημόσιας πρόσβασης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένου του ιστορικού μυστικότητας που περιβάλει την υπόθεση.

Το Κογκρέσο προσπαθεί εδώ και δεκαετίες το σχετικό υλικό, από τη δεκαετία του '90, με το αίτημά του να απορρίπτεται επανειλημμένα από το Κρεμλίνο.

Η ανακοίνωση της Ρεπουμπλικανής βουλευτή:

«Έλαβα ένα έντυπο αντίγραφο της έκθεσης για τη δολοφονία του JFK από τον Πρέσβη της Ρωσίας. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί στο γραφείο μου το πρωί για να ξεκινήσει τη μετάφραση και την πλήρη εξέταση των εγγράφων.

Θα τα ανεβάσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστώ και πάλι όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής πρεσβείας, που έκανε δυνατή αυτή την εξέλιξη. Αυτό έχει τεράστια ιστορική σημασία».

Πηγή: ΣΚΑΙ

