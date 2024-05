«All eyes on Rafah»: Ο πόλεμος στη Γάζα ή αλλιώς «η ανατομία μιας Γενοκτονίας»

«Με κομμένη την ανάσα» στέκεται η διεθνής κοινότητα μπροστά στην τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Νότιο Ισραήλ, απαιτώντας παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα μετά το φονικό ισραηλινό βομβαρδισμό στη Ράφα, την πόλη της Λωρίδας της Γάζας όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες Παλαιστίνιοι, τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το εικαστικό έργο «All eyes on Rafah», με περισσότερες από 44 εκατομμύρια αναδημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις.

Ένα σύνθημα αλληλεγγύης και μια κραυγή απόγνωσης που μοιράζονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.

Το σύνθημα φαίνεται ότι ξεκίνησε μετά το σχόλιο του επικεφαλής του γραφείου του ΠΟΥ για τη Γάζα. Ο Αξιωματούχος είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου, ότι καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη νότια Λωρίδα της Γάζας «όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Ράφα».

With tens of millions of shares via Instagram stories in less than 48 hours, and subsequent shares on X, Facebook and TikTok, this AI-generated image of tents reading "All Eyes on Rafah" has now become the most viral AI-generated image I've ever seen. pic.twitter.com/La8mUNBlF7