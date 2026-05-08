Αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ - Ιράν για την ανταλλαγή πληγμάτων: «Ζωντανές οι διαπραγματεύσεις» λέει ο Τραμπ

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών αντιτορπιλικών και τα πλήγματα αντιποίνων των ΗΠΑ χθες Πέμπτη (07/05).

Αργά το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολυάριθμα» ιρανικά σκάφη βρίσκονται «στον πάτο της θάλασσας», αφού τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν ισχυρίστηκαν ότι αλληλοεπιτέθηκαν εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Επίσης, επέμεινε ότι τρία αμερικανικά πολεμικά πλοία είχαν βγει από το Στενό «με επιτυχία» και χωρίς ζημιές. Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για «απρόκλητη» επίθεση, αναφέρει το Sky News.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» και απάντησαν με επιθέσεις αυτοάμυνας που στόχευαν σημεία εκτόξευσης στο Ιράν.

Η Τεχεράνη είχε νωρίτερα δηλώσει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη, «προκαλώντας τους σημαντικές ζημιές», σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ έπληξαν περιοχές αμάχων»

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «περιοχές αμάχων». Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με το Ιράν στοχεύοντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και ένα άλλο πλοίο που εισήλθε στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο ιρανικός στρατός.

Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε «περιοχές αμάχων» κατά μήκος των «ακτών Μπαντάρ Χαμίρ, Σιρίκ και Νησιού Κεσμ».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν.

Μιλώντας στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είχαν «κατατροπώσει» το Ιράν.

Κι όμως είπε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον εξακολουθούν να διαπραγματεύονται, αλλά το Ιράν βρίσκεται «στην πραγματικότητα στο τέλος της γραμμής (Iran was really at the end of the line)».